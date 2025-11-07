서대문구 국민연금공단 서울북부지역본부 모습/2025.3.14.사진=한경 김범준 기자

매달 꼬박꼬박 월급에서 빠져나간 국민연금 보험료가 사장(사업주)의 체납으로 사라질 위기에 놓였다.근로자 몫의 보험료를 원천징수하고도 납부하지 않은 사업장이 급증하면서 사회보험 중 유독 국민연금만 근로자에게 피해를 전가한다는 지적이 거세다.7일 국민건강보험공단에 따르면 2024년 말 기준 13개월 이상 장기 체납된 4대 사회보험액은 총 1조 1217억원이다. 이 가운데 국민연금 체납액이 4888억원(체납 사업장 3만1000개)으로 가장 많았다.국민연금 체납은 최근 다시 급증하고 있다. 2021년 5817억 원(4만 곳)에서 2024년 4888억 원으로 줄었지만 2025년 상반기에만 5031억 원을 기록하며 이미 작년 한 해 수준을 넘어섰다. 경기 침체가 장기화 되면서 근로자의 노후 안전망이 흔들리고 있다.가장 오랜 체납한 사업장은 무려 213개월 17년 넘게 보험료 1억 6000만 원을 내지 않았다. 또 다른 사업장은 2년 2개월 만에 26억원을 미납했다.문제의 핵심은 국민연금 제도의 구조적 허점이다. 건강보험·고용보험·산재보험은 사업주가 체납하더라도 근로자가 근무 사실을 증명하면 정부가 우선 혜택을 보장한다.하지만 국민연금은 다르다. 사업주가 납부하지 않으면 근로자의 가입 기간 자체가 사라진다. 17년 동안 매달 4.5%씩 떼였던 근로자의 노후 준비가 한순간 증발하는 셈이다.‘개별 납부’라는 구제 제도도 있지만 근로자에 불리하다. 이미 본인 부담분을 냈음에도 다시 내야 가입 기간의 절반만 인정된다. 100% 인정을 받으려면 본인 몫(4.5%)에 더해 사업주 몫(4.5%)까지 모두 떠안아야 하기 때문이다.‘징수 시스템’의 허술함도 문제다. 최근 10년간 국민연금 체납으로 형사 고발된 사례는 855건 뿐이며 이 중 징수된 82억원으로 고작 19%에 그쳤다. 폐업이나 5년 경과 등의 이유로 징수를 포기한 ‘관리 종결’ 체납액도 1157억 원에 달했다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com