한국콜마, 영업익 583억원…3분기 기준 역대 최대 실적

3분기 연결 매출 6830억원, 영업이익 583억원

한국콜마가 3분기 연결기준 매출 6830억원과 영업이익 583억원을 기록했다. 매출은 전년 동기 대비 9.0% 올랐고, 영업이익은 7.0% 개선됐다.사업부문별로는 한국콜마 사업부문이 매출 3220억원, 영업이익 443억원을 기록했다. 영업이익률 13.8%를 달성하며 성수기인 2분기에 버금가는 호실적을 써냈다. 선케어 비중이 28%로 전년 동기 대비 소폭 감소했으나 스킨케어 브랜드들의 수출 수요가 실적 호조 이끌었다.중국 사업의 매출은 318억원, 영업손실 16억원을 기록했다. 선케어 비수기의 영향 강하게 받으며 저수익 제품 비중 높아진 것이 영업적자의 주요인이다. 미국 사업은 매출 81억원, 영업손실 64억원이다. 최대 고객사 주문 감소로 1공장 가동률이 하락했고, 미국 관세에 대한 우려감이 완화되는 가운데 2공장 생산을 타진했던 고객들이 주문을 연기한 탓이다.연우 사업은 매출 618억원, 영업손실 2억원을 기록했다. 국내 인디브랜드 매출 비중 확대에도 불구하고 국내외 레거시 고객향 매출 감소로 영업적자로 전환했다.HK이노엔은 매출 2608억원, 영업이익 259억원을 기록했다. 매출은 전년 동기 대비 14%, 영업이익은 16% 증가했다. ETC(전문의약품)의 고른 매출 성장이 주효했다.한국콜마 관계자는 "3분기 매출과 영업이익 모두 역대 최대 실적을 달성했다"며 "스킨케어 브랜드의 해외 수출 호조와 고객 포트폴리오 다변화가 성장을 견인했다"고 말했다.최수진 기자 jinny0618@hankyung.com