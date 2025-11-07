이재명 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 1일 경북 경주 국립경주박물관에서 열린 한중 정상회담에서 기념 촬영을 하고 있다.(사진=김범준 기자)

이재명 대통령의 국정 지지율이 63%를 했다는 여론조사 결과가 7일 발표됐다. 이는 전주대비 6%포인트(p) 오른 수치다.한국갤럽이 지난 4~6일 전국 만 18세 이상 유권자 1002명에게 이 대통령이 현재 대통령으로서의 직무를 잘 수행하고 있다고 보는지를 물은 결과, 63%가 긍정적인 평가를 했다. 29%는 부정 평가, 8%는 의견을 유보했다.이 대통령의 지지율 긍정 평가는 전주 대비 6%p 상승해, 두 달 여 간 50%선에서 60%대로 넘어섰다.대통령 직무 수행 긍정 평가로는 ‘외교’(30%)가 가장 높게 나타났다. 이어 ‘경제/민생’(13%), ‘APEC 성과’, ‘전반적으로 잘한다’(이상 7%), ‘직무 능력/유능함’, ‘서민 정책/복지’(이상 4%), ‘추진력/실행력/속도감’, ‘주가 상승’(이상 3%) 순으로 나타났다.부정 평가 이유는 ‘도덕성 문제/본인 재판 회피’(14%), ‘외교’(11%), ‘친중 정책/중국인 무비자 입국’, ‘경제/민생’(이상 7%), ‘전반적으로 잘못한다’, ‘독재/독단’(이상 6%), ‘부동산 정책/대출 규제’, ‘과도한 복지/민생지원금’(이상 5%) 등을 이유로 들었다.정당 지지도는 더불어민주당 40%, 국민의힘 26%, 조국혁신당, 개혁신당 각각 4%, 진보당 1%, 이외 정당/단체 1%, 지지하는 정당 없는 무당(無黨)층 24%로 나타났다.이번 조사는 이동통신 3사가 제공한 무선전화 가상번호를 무작위로 추출해 전화조사원이 인터뷰하는 방식으로 이뤄졌다. 표본오차는 ±3.1%p(95% 신뢰수준), 응답률은 12.7%다. 자세한 내용은 중앙여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인.강홍민 기자 khm@hankyung.com