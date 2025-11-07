비규제 단지 ‘힐스테이트 수원파크포레’, 수요자 관심

정부가 연이어 강도 높은 부동산 대책을 내놓으며 수도권 전역이 규제의 벽에 둘러싸이고 있다. 그럼에도 두 차례 대책을 모두 피한 ‘비규제 단지’가 등장해 실수요자와 투자자들의 관심이 집중되고 있다.먼저 6월 27일 발표된 ‘6·27 가계부채 관리 강화 방안’은 주택담보대출 한도 설정(수도권·규제지역 내 주택 구입 목적 주담대 최대 6억원) 및 다주택자 대출 금지, 6개월 이내 전입 의무 부과, 생애최초 주택구입자 LTV 상한 하향(80%→70%) 등 금융·거래 중심의 규제를 담았다.이어 10월 15일 발표된 ‘10·15 주택시장 안정화 대책’에서는 서울 전 25개 구 및 경기 과천·광명·성남(분당·수정·중원)·수원(영통·장안·팔달)·안양 동안구·용인 수지구·의왕·하남시 등 12개 지역을 규제지역 및 토지거래허가구역으로 확대 지정했다. 이에 따라 이들 지역은 주택담보대출 LTV·DTI 비율 제한, 주택 분양권 전매제한, 대출·청약·세제 강화 등 기존 대비 더 강도 높은 규제를 적용받게 됐다.하지만 이 모든 규제를 두 차례 모두 피한 단지가 경기 수원시 권선구에 위치한 ‘힐스테이트 수원파크포레’다. 이 단지는 6·27 대책 시행 이전 입주자 모집공고가 완료돼 대출 축소 및 전입 의무 강화 규제를 피했을 뿐 아니라, 10·15 대책에서도 규제지역으로 지정된 수원 영통·장안·팔달구와 달리 권선구에 위치해 규제의 영향권에서도 벗어났다.또한 힐스테이트 수원파크포레는 준공 후 특별 분양을 진행 중인 만큼 합리적인 분양가와 다양한 혜택을 제공해 수요자들의 관심은 더욱 크게 이어지고 있다. 계약금 5%에 일부 잔금 유예 혜택이 가능해 초기 자금 부담을 크게 낮췄으며 전 세대에 발코니 확장과 시스템 에어컨 등 고급 옵션을 기본 제공한다.주변에 다양한 주거 인프라를 두루 겸비했다는 점도 강점으로 꼽힌다. 우선 단지 옆에는 여기산공원과 서호공원, 서호꽃뫼공원, 국립농업박물관 등이 자리해 숲, 공원, 호수를 모두 도보로 이용할 수 있다.또한 단지 인근으로 지하철 1호선과 신분당선(예정)이 지나가는 화서역, GTX-C(예정), KTX, 수인분당선, 1호선이 지나가는 수원역이 위치해 편리한 교통환경을 자랑한다. 이 밖에도 스타필드, 롯데백화점, AK플라자 등 대형 쇼핑몰이 인접해 있으며, 탑동초, 구운중을 도보로 통학할 수 있어 교육여건도 우수하다.힐스테이트 수원파크포레는 힐스테이트의 혁신설계가 곳곳에 적용된 빼어난 상품성도 눈에 띈다. 차별화된 문주 설계를 적용해 고급스러움과 상징성을 높였으며 남향 위주 배치와 넓은 동간거리를 통해 채광 및 통풍, 개방감을 확대했다. 내부는 4베이 판상형 위주의 설계와 현관 및 복도 팬트리, 알파룸, 드레스룸 등을 도입해 수납공간과 공간 활용성을 높였다.(타입별 상이)조경과 커뮤니티도 다채롭게 마련됐다. 먼저 조경으로는 수변시설이 포함된 중앙녹지마당을 비롯해 그린플라자, 숲놀이터, 모던놀이터, 테마가든, 왕벚나무길 등이 구성돼 있어 쾌적함이 돋보인다. 또 커뮤니티는 피트니스센터, G.X룸, 골프연습장, 스크린골프, 주민카페, 게스트하우스 등을 도입했다.한편, 힐스테이트 수원파크포레는 지하 2층~지상 14층, 10개 동, 전용면적 84·113㎡, 총 482세대 규모다. 전용면적 84·113㎡로 전 가구가 수요자들의 선호도가 높은 국민평형과 최근 관심이 높아진 중대형 평형으로 구성된다.힐스테이트 수원파크포레의 준공 후 특별분양에 대한 자세한 사항은 힐스테이트 수원파크포레 단지 내 마련된 샘플하우스를 방문해 직접 관람 및 상담이 가능하다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com