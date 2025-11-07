입주민 축제를 즐기고 있는 입주민의 모습 / 사진제공 : ㈜에스엘플랫폼

신영그룹 계열사 ㈜에스엘플랫폼은 자사가 운영하는 인천서창꿈에그린 단지(임대관리 센터장 박영희)가 주택도시보증공사(HUG)의 ‘뉴스테이 주거서비스 평가’에서 2021년에 이어 2회 연속 ‘최우수’ 인증을 획득했다고 7일 밝혔다.‘주거서비스 인증제도’는 주택도시보증공사가 입주 후 2년간 단지 내 시설과 서비스를 평가해 △최우수 △우수 △일반 △미흡 등급을 부여하는 제도다. 이 중 ‘최우수’ 등급은 차기 1회 평가가 면제되는 최고 등급이다.인천서창꿈에그린은 ▲2021년 ‘최우수 인증’에 이어 ▲2025년에도 ‘최우수 인증’을 연속으로 받아 단지 운영의 안정성과 주거서비스 품질을 동시에 인정받았다.단지는 감염병 예방과 안전 점검 체계를 강화하고, 커뮤니티 시설을 무료로 개방해 입주민 이용 편의를 높였다. 또한 입주민이 참여하는 공동체 프로그램을 확대해 이웃 간 교류를 활성화했고, 이러한 운영이 안정적인 임대주택 관리로 이어졌다는 평가다.인천시 남동구와 유관기관과의 협력도 이어졌다. ▲공동체 활성화 사업 ▲효(孝)·인성 교육 ▲입주민 재능기부 및 자원봉사 ▲단지 내 무료 캠핑장·키즈카페 운영 ▲플리마켓 등 다양한 프로그램을 통해 지역과 상생하는 주거문화를 조성했다. 특히 시설 개선과 커뮤니티 공간의 안전 보강을 지속 추진하며, 입주민이 체감하는 생활 품질과 만족도를 높였다.㈜에스엘플랫폼 이상무 대표이사는 “이번 ‘최우수 인증’은 입주민의 신뢰와 만족이 만들어낸 성과라고 생각하며, 앞으로도 입주민의 일상과 공동체가 함께 성장할 수 있는 진정한 주거서비스를 제공해 나가겠다”고 밝혔다.㈜에스엘플랫폼은 부동산 자산관리, 임대운영, 숙박운영, 주거서비스, 커뮤니티 운영 등을 아우르는 라이프스타일 프롭테크 기업이다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com