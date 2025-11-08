2일 오후 서울 명동거리가 관광객과 시민들로 붐비고 있다. 사진=한국경제신문

올해 1월부터 9월까지 한국을 찾은 외국인 관광객이 650만명에 육박하는 것으로 나타났다.8일 법무부 출입국외국인정책본부 통계월보에 따르면, 1~9월 관광통과(B-2) 비자를 받아 입국한 외국인은 649만1846명으로 집계됐다. 전년 동기(551만9천648명) 대비 17.6% 증가한 수치다.한국을 찾은 외국인 관광객은 올해 1월 51만여명을 시작으로 매달 50만명대를 넘어섰다. 특히 여행 성수기라 할 수 있는 7월부터 9월까지는 집계 이래 처음으로 3개월 연속 80만명대를 상회하고 있다.코로나19 이전인 2019년 외국인 관광객 수는 715만여명으로 정점을 찍었다.그러나 2020~2022년에는 팬데믹 영향으로 각각 93만9000여명, 11만5000여명, 94만5000여명으로 급감했다. 이후 2023년 512만여명으로 회복세를 보였고, 2024년에는 754만6천여명으로 역대 최대를 기록했다올해의 경우 9개월 만에 2024년 전체의 86% 수준에 달한 것을 감안한다면, 최대치를 갱신할 가능성도 있다.특히 9월에는 전자여행허가제(K-ETA)를 통해 9만2000여명이 입국했으며, 이는 전월보다 약 1만명 늘어난 수치다.관광산업 활성화를 위해 2021년 9월 도입된 K-ETA는 112개 대상 국가의 국적자가 현지 출발 전 홈페이지에 정보를 입력하고 입국을 허가받는 제도다.국적 별로는 태국(2만4000여명)이 가장 많았고, 말레이시아(2만2000여명), 러시아(9000여명), 카자흐스탄(4000여명) 등이 뒤를 이었다.이들의 국내 방문 지역은 서울(6만2000여명), 부산(7000여명), 경기(5000여명), 인천(4000여명), 제주(3000여명)의 순이었다.K-ETA의 누적 이용자는 총 598만여명이며, 여성(344만여명)이 남성(253만여명)보다 약 91만명 많았다.김정우 기자 enyou@hankyung.com