9월 22일 서울 여의도 국회 법제사법위원회에서 열린 '건진법사 관봉권 띠지' 분실 관련 검찰개혁 입법청문회에서 국민의힘 나경원 의원이 더불어민주당 소속 추미애 위원장의 질서유지권 발동에 항의하고 있다. 사진=뉴스1

국민의힘 나경원 의원은 8일 "나라가 미쳐돌아간다"며 민주당을 맹비난했다.나 의원은 이날 자신의 페이스북에 "입법과 행정을 점령한 민주당이 내란몰이로 군, 검찰, 법원 등 국가의 근간을 해체하고 있다"며 이같이 밝혔다.나 의원은 "군장성 30명을 내쫓고, 내란청산TF를 설치해 공무원 색출하며, 내란기소로 보수야당은 해체하겠다는 것"이라며 "언론에는 재갈을 물린다. 무시무시한 일"이라고 지적했다.이어 "안그래도 좌파민주당 세력은 기존질서 해체를 끊임없이 외쳐왔다"라며 "검찰을 해체하고, 기업과 경제, 국가재정을 해체하고, 이제 법원과 군, 공무원조직, 게다가 보수야당까지 해산해체하려는 국가해체 프로젝트가 가동중"이라고 비판했다.그러면서 "기존질서의 완전해체, 군, 공무원 사회의 완장세력의 등장, ‘충성하지 않는 사람’을 색출하는 완장사회"라며 "그리곤 내란청산의 붉은 딱지에 숨어들어가는 정치 언론세력, 바로 무서운 공포사회의 시작이다. 공포와 침묵이 일상이 되는 전체주의 통제국가, 이것이 바로 민주주의의 종말"이라고 강조했다.그는 "급기야 이젠 이재명대통령 범죄로 향할 대장동개발비리 수사에 대해 검찰이 항소를 포기했다"라며 "있을 수 없는 일이다. 있어서는 안되는 일"이라고 말했다.또, "충격적인 것은 대검과 중앙지검 윗선이 부당한 지시로 수사팀의 항소장 제출을 막았다는 것"이라며 "입법내란으로 검찰을 해체시키고 그에 굴종한 수뇌부가 대장동범죄의 수뇌부, 이재명대통령으로 향하는 수사를 스스로 봉인한 것"이라고 했다.김정우 기자 enyou@hankyung.com