개인정보·저성과자 리스트·노조탄압 문건 노출

(연합뉴스)

삼성그룹 초기업 노동조합이 공개한 노출된 내부 문건

삼성바이오로직스 임직원들의 주민등록번호 및 연봉, 고과이력, 저성과자 리스트 등 민감한 개인정보가 담긴 업무자료가 노출됐다는 노조 측의 주장이 나왔다.삼성그룹 초기업 노동조합은 9일 공지를 통해 “삼성바이오로직스에서 개인정보 유출사고가 발생했다”며 “업무폴더가 전체로 공개되어 HR자료가 다수 노출됐고, 회사에 통보해 인지했으나 개보위에 신고하지 않겠다고 하여 노동조합이 개보위에 신고했다”고 밝혔다.노조 측의 주장대로 5천명의 직원들의 개인정보 유출이 있었음에도 회사 측이 개인정보보호위나 한국인터넷진흥원(KISA)에 신고하지 않았을 경우, 개인정보보호법 안전조치의무 위반으로 과징금 및 과태료를 부과 받을 수 있다. 또 개인정보처리자는 2년 이하 징역 또는 2천만원 이하 벌금에 처해질 수 있다.이어 노조 측은 “(업무폴더)내용 중 인사정책을 법적리스크가 있음에도 강행한다던지, 마음건강에 문제가 있는 인력은 회사와 함께 하지 않는 것이 좋다 등 이해하기 어려운 자료들이 상당 수 있다”고 밝혔다.그러면서 “사측에서는 개인정보보호를 이유로 노조 사무실을 강제로 개방하여 노트북 탈취를 시도하였으나 미수에 그쳤다”고도 했다.노조에 따르면, 지난 6일 오후 직원들이 사용하는 삼성바이오 내부 서버의 업무용 공용폴더에 5천여 명에 이르는 직원의 신상정보와 주민등록번호, 인사고과, 연봉 등 개인정보가 노출되는 사건이 발생했다.이 과정에서 노조 집행부들의 행적을 감시한 내부 문건도 다수 확인했다고 노조 측은 설명했다. ‘NJ(노조)’ 파일에는 집행부 3명의 피트니스 이용, 휴게시간 미입력 등을 따로 집계한 내용이 담겨져 있다.박재성 상생노동조합 지부장은 “노동조합 집행부를 NJ로 표현하고 카페 이용과 같은 짜투리 시간을 꼬투리 잡아 월급을 회입 하려한 시도”라며 주장했다.회사 측은 노조 탄압 정황이 담긴 문건이 저장된 노조 사무실 PC를 회수하려 했으나 실패했다고 주장했다고 노조 측은 주장했다.한편, 삼성바이오 측은 “관련 내용을 파악 중”이라고 말했다.강홍민 기자 khm@hankyung.com