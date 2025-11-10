올해 총 8741억원 규모 주식 매입, 주주가치 제고에 총력

셀트리온 제3공장 전경. 사진=셀트리온

셀트리온그룹 지주회사인 셀트리온홀딩스(이하 홀딩스)가 약 3382억원 규모의 추가 주식 매입을 결정했다고 10일 밝혔다.홀딩스는 지난 7월 수익성 개선 및 자회사 기업가치 제고 차원에서 대규모 셀트리온 주식 매입 계획을 발표한 바 있다. 이에 따라 실제 홀딩스가 지난달까지 매입한 셀트리온 주식 규모는 약 5359억원에 달한다.홀딩스는 10월 28일 약 2880억원 규모의 추가 주식 매입 계획을 예고한 뒤, 11월 10일에는 이 계획보다 500억원 이상 증액한 약 3382억원 규모의 주식을 매입하겠다고 밝힌 것이다. 이번 추가분까지 합하면 홀딩스의 올해 셀트리온 주식 매입 규모는 총 8741억원이 될 예정이다.홀딩스의 이번 주식 추가 매입 결정은 셀트리온의 성장 가능성을 높게 평가한 해 나온 판단으로 풀이된다. 내재 가치보다 과도하게 저평가 된 자회사에 과감하게 투자해 주주가치 제고를 하는 동시에 지분 확대를 통해 배당을 늘려 수익성도 확보하겠다는 방침이다.셀트리온의 주주가치 제고 노력은 전 그룹 차원에서 이뤄지고 있다. 자회사 셀트리온은 올해만 자사주 약 8500억원어치를 매입했고, 자사주 약 9000억원어치를 소각했다.창업주인 서정진 셀트리온그룹 회장은 지난 7월 약 500억원, 계열사인 셀트리온스킨큐어는 약 500억원 규모로 셀트리온 주식을 매입했고, 셀트리온 임직원들도 약 400억원 규모의 우리사주 매입에 동참했다. 전 그룹 전체에 걸쳐 올해에만 약 1조8500억원 규모의 셀트리온 주식 매입이 진행된다.이 같은 행보는 미래 성장에 대한 자신감에 바탕을 둔다. 셀트리온지난 3분기 연결기준으로 매출액 1조290억원, 영업이익 3014억원의 호실적을 기록했다. 특히 영업이익은 고수익 신규 제품 매출에 힘입어 분기 사상 최초로 3000억원을 넘어섰다.홀딩스는 지주사의 사업구조 개편과 자본 효율화를 위해 시장의 부담을 최소화하는 방식으로 올해 하반기 신규 매입한 주식의 매각 시점을 결정할 계획이다.셀트리온그룹 관계자는 “합병 과정에서 발생했던 일시적 이익압박 요인이 2025년 3분기까지 반영되고 대부분 해소될 전망이기 때문에, 이번 취득이 사실상 마지막 단계가 될 것으로 예상한다”면서 “향후 시장 변동성이 과도하게 커지거나 비정상적 공매도 흐름이 지속될 경우 추가 취득 가능성도 열어두고 탄력적으로 검토할 계획”이라고 설명했다.민보름 기자 brmin@hankyung.com