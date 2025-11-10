제3회 지속가능세미나 ‘CONNECT FOR GREEN’

관계자 160여명 모여

지난 6일 서울 서초구 소재 한국콜마 종합기술원에서 개최된 제3회 지속가능세미나에서 발표자들과 최현규 한국콜마 대표이사(왼쪽 네 번째) 등 관계자들이 기념사진을 촬영하고 있다. (사진=한국콜마)

한국콜마가 협력사와의 상생을 도모하고 동반성장 행보를 이어간다.10일 한국콜마는 지난 6일 서울 서초구 소재 한국콜마 종합기술원에서 제3회 지속가능세미나 ‘CONNECT FOR GREEN: 함께 성장하는 파트너’를 개최했다고 밝혔다. 국내 화장품 업계 관계자 160여명이 참석한 대규모 행사로, 2023년 첫 개최 이후 올해 3회째를 맞았다.협력사들과 동반성장에 대한 공감대를 형성하고 상생 협력 방안을 모색하기 위한 행보다. 이날 행사에는 원료·패키지 기업 등 다양한 분야에서 한국콜마와 긴밀히 협업하고 있는 기업들이 초청됐다.최현규 한국콜마 대표이사는 환영인사를 통해 “급변하는 글로벌 환경 속에서 지속가능한경쟁력의 핵심은 협력과 공유, 동반성장에서 비롯된다”며 “한국콜마는 앞으로도 함께 성장하는 진정한 동반자가 되기 위해 노력할 것”이라고 말했다.이번 세미나에는 컨설팅 기업 딜로이트와 한국콜마의 화장품 용기제조 전문 자회사 연우 등이 참여해 발표를 맡았다. 이들은 화장품 기업들이 주목해야 할 글로벌 규제 현황과 친환경 및 지속가능성의 가치에 대해 소개했다. 한상근 한국콜마 기술연구원 부원장은 한국콜마의 미래 비전과 연구 개발 방향성을 제시해 이목을 집중시켰다.아울러 이번 행사에선 국제정치 전문가 김지윤 박사를 초청해 국제 정세 현황과 기업들의 ESG에 대한 특강을 진행했다. 김지윤 박사는 글로벌 시장의 다극화와 이에 따른 각국의 규제 재정비가 ESG에 대한 제도화로 이어지는 흐름을 강조해 참가자들의 호응을 얻었다.또한 한국콜마는 품질 향상에 기여하고 상생의 가치를 실현한 우수 협력사 6곳을 선정해 감사패와 포상을 전달하기도 했다.한국콜마 관계자는 “협력사들과 함께 이뤄낸 성과를 돌아보고 지속가능한 성장을 다짐하자는 취지로 이번 행사를 기획했다”며 “앞으로도 동반성장과 상생의 가치를 실현하기 위해 고객사 및 협력사들과 뜻을 함께하겠다”고 말했다.최수진 기자 jinny0618@hankyung.com