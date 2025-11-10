일반공급은 230가구 나와…59㎡ 타입만 202가구

래미안 트리니원 투시도. 삼성물산 제공

서울 한강벨트 시세를 주도하는 서초구 반포동에 ‘로또 청약’이 나와 주택 수요자들의 주목을 한 몸에 받고 있다.10일 한국부동산원 청약홈에 따르면, 반포주공1단지 3주구를 재건축한 ‘래미안 트리니원’이 이날 특별공급을 시작으로 다음날 1순위 일반청약을 실시한다.청약으로 풀리는 물량은 총 506가구인 가운데 일반공급은 230가구, 특별공급은 276가구를 차지하고 있다. 그러나 특별공급 요건이 일반공급에 비해 까다로운 편이라 일반공급에 청약자들이 대거 몰릴 것으로 예상된다.일반공급 230가구 중 전용면적 84㎡ 22가구를 제외한 208가구는 전용면적 59㎡이다. 59㎡ 타입 분양가는 최고 21억3100만원, 84㎡ 타입은 27억4900만원이다.래미안 원베일리 등 인근 새 아파트 시세는 3.3㎡ 당 2억원에 달하지만, 분양가상한제 적용 지역에 위치한 래미안 트리니원은 평균 3.3㎡ 당 8484만원의 분양가가 책정됐다. 이에 따라 약 30억원의 시세 차익이 예상된다.그러나 3년 실거주 의무가 있고, 지난 10·15 대책 시행에 따라 대출 규제가 강화되면서 ‘현금 부자’들이 분양을 받을 수 있을 것으로 예상된다.1순위 자격은 24개월 이상 청약통장을 보유하며 지역별·면적별 예치금을 충족한 세대주에 한하며 10년 재당첨 제한, 3년 전매제한이 적용된다.서울특별시 서초구 반포동 1109번지 일대에 위치한 반포 래미안 트리니원은 최고 35층, 총 17개 동 2091가구 규모로 조성된다.민보름 기자 brmin@hankyung.com