10·15 주택시장 안정화 대책 이후 수도권에서 지역별 온도차가 뚜렷하게 나타나고 있다. 서울과 경기 대부분 지역이 규제지역으로 묶이면서 상대적으로 규제가 덜한 비규제지역으로 거래가 몰리는 ‘풍선효과’가 발생한 것이다.10일 직방이 국토교통부 실거래가 공개 시스템 데이터를 분석한 결과에 따르면 10·15대책에서 규제지역으로 지정되지 않은 수도권 비규제지역의 아파트 매매 건수는 대책 발표 전 20일(9.25∼10.14)간 5170건에서 발표 후 20일(10.16∼11.4)간 6292건으로 22% 증가했다.비규제지역 중 수원시 권선구의 매매가 143건에서 247건으로 73% 늘며 증가폭이 가장 컸다. 화성시(59%), 파주·구리시(각 41%), 군포시(34%), 부천시 원미구(25%) 등이 뒤를 이었다.직방은 “대출과 세제 부담이 상대적으로 적은 비규제지역에 실수요자와 관망층이 유입된 영향”이라고 분석했다.반면 규제지역으로 묶인 서울·경기 37곳의 아파트 매매는 같은 기간 1만242건에서 2424건으로 76% 급감했다.서울 영등포구(-95%), 경기도 성남시 수정구(-93%), 서울 성동구(-91%), 경기도 성남시 분당구(-89%)와 중원구(-86%) 순으로 감소 폭이 컸다.대출 규제 강화로 실수요자의 매수 심리가 급격히 위축된 것으로 풀이된다. 다만 이미 규제지역이던 서울 강남권의 거래 감소는 상대적으로 제한적이었다.서초구는 오히려 대책 발표전보다 2%늘었고 송파구(-12%)와 강남구(-40%)도 타 지역보다 감소 폭이 작았다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com