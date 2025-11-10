10일 직방이 국토교통부 실거래가 공개 시스템 데이터를 분석한 결과에 따르면 10·15대책에서 규제지역으로 지정되지 않은 수도권 비규제지역의 아파트 매매 건수는 대책 발표 전 20일(9.25∼10.14)간 5170건에서 발표 후 20일(10.16∼11.4)간 6292건으로 22% 증가했다.
비규제지역 중 수원시 권선구의 매매가 143건에서 247건으로 73% 늘며 증가폭이 가장 컸다. 화성시(59%), 파주·구리시(각 41%), 군포시(34%), 부천시 원미구(25%) 등이 뒤를 이었다. 직방은 “대출과 세제 부담이 상대적으로 적은 비규제지역에 실수요자와 관망층이 유입된 영향”이라고 분석했다.
반면 규제지역으로 묶인 서울·경기 37곳의 아파트 매매는 같은 기간 1만242건에서 2424건으로 76% 급감했다.
서울 영등포구(-95%), 경기도 성남시 수정구(-93%), 서울 성동구(-91%), 경기도 성남시 분당구(-89%)와 중원구(-86%) 순으로 감소 폭이 컸다.
대출 규제 강화로 실수요자의 매수 심리가 급격히 위축된 것으로 풀이된다. 다만 이미 규제지역이던 서울 강남권의 거래 감소는 상대적으로 제한적이었다.
서초구는 오히려 대책 발표전보다 2%늘었고 송파구(-12%)와 강남구(-40%)도 타 지역보다 감소 폭이 작았다.
정유진 기자 jinjin@hankyung.com
© 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지