글로벌 무대서 차별화된 약물 특성 입증하며 혁신 신약 파이프라인 개발 본격화

종근당 효종연구소 연구원들이 미국비만학회에서 포스터 발표를 하고 있다. 사진=종근당

종근당은 미국에서 개최된 주요 국제 학회의 포스터 세션을 통해 자사의 항암 및 대사질환 파이프라인 연구 성과를 발표했다고 10일 밝혔다.종근당은 2일 미국 샌디에이고에서 열린 ‘World ADC 2025’에서 항체-약물 접합체(ADC) 기반 항암신약 후보물질(CKD-703)의 비임상 연구 결과를 발표했다.CKD-703은 종근당이 독자 개발한 간세포성장인자 수용체(c-Met) 타겟의 단일클론항체에 차세대 ADC 플랫폼 기술을 적용해 개발 중인 약물이다. 지난 7월 미국 FDA로부터 임상 1/2a상 승인을 받아 비소세포폐암 및 고형암 환자를 대상으로 임상을 진행하고 있다.4일에는 미국 애틀란타에서 열린 ‘2025 미국비만학회(2025 Obesity Week)’에서 복용 편의성이 높은 경구용 GLP-1 수용체 작용제(GLP-1RA) 신약 후보물질(CKD-514)의 비임상 연구 성과를 발표했다. CKD-514는 용해도 개선을 통한 구조적 이점을 바탕으로 대동물 모델에서 우수한 경구 생체이용률(Dog BA)을 보였다. 경구용 비만치료제 오포글리프론(Orforglipron) 대비 적은 용량에서 유의한 체중 감소 효과와 동일 용량 대비 우수한 혈당 강하 효과를 나타냈다. CKD-514의 후속 화합물군 역시 오포글리프론과 세마글루타이드(Semaglutide)와의 비교 시험에서 두 약물과 동등하거나 우월한 대사 개선 효과가 있음을 확인했다.이어서 7일 미국 메릴랜드에서 열린 ‘2025 미국면역항암학회(SITC 2025)’에서 아데노신 A2A 수용체(A2AR) 길항제 신약 후보물질(CKD-512)의 비임상 연구 결과도 발표됐다. CKD-512는 종양미세환경에서 면역세포의 항종양 활성을 억제하는 아데노신 신호 전달 경로를 차단하는 면역항암 신약 후보물질이다. 현재 국내에서 임상 1상을 진행 중이며 대만에서도 임상 1상 승인을 받은 상태이다.종근당 관계자는 “ADC 항암제부터 비만치료제, 면역항암제까지 종근당 혁신 파이프라인의 개발 경쟁력을 글로벌 무대에서 확인했다”며 “각 파이프라인의 차별화된 약물학적 특성과 비임상 성과를 바탕으로 혁신신약 개발을 앞당겨 나갈 것”이라고 말했다.민보름 기자 brmin@hankyung.com