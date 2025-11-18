[2025 한국소비자만족지수 1위] 안전한 굴착기 파트너, JK어태치먼트

JK어태치먼트가 ‘2025 한국소비자만족지수 1위’ 어태치먼트(회전링크) 부문을 수상했다.JK어태치먼트는 업력 23년차의 어태치먼트 분야 내 최장수 브랜드로, 국내 건설·산업 현장에서의 회전링크 제품을 판매하며 국내 점유율 43% 이상을 유지하고 있다.대표 제품으로는 회전링크, 틸트로테이터, 틸트링크가 있으며, 대표 제품을 추가로 활용할 수 있는 그랩, 포크, 리퍼, 콤팩터 등 활용도가 높은 종합 어태치먼트를 생산·판매·유지보수까지 관리 운영하고 있다.특히 회전링크 맥시멈2의 차별점은 듀얼락 시스템을 활용한 듀얼안전링크 타입과 업계 유일한 기어간극조절 기술특허를 보유하고 있다는 점이다. 듀얼락 시스템은 굴착기의 버켓이탈사고에 대응할 수 있는 스마트 건설 기술로, 직선 운동을 하는 슬라이딩 방식을 통해 순환적 잠금(LOCK)을 지원하며 운전자가 인지하기 전까지 풀리지 않도록 설계됐다는 것이 특징이다. 이외에도 고객 만족을 최우선으로 하는 만큼, 기어간극에 대한 보증도 기존 1년에서 3년으로 늘렸다.관계자는 “우수한 제품력과 더불어, 사후 관리에도 많은 신경을 쓰고 있다”며 “JK어태치먼트는 전국 직영 A/S센터를 보유하고 있으며, 전국 약 10개의 지점과 40개의 취급 대리점을 통해 문제 발생 시 초스피드 A/S를 지원한다”고 밝혔다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com