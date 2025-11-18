[2025 한국소비자만족지수 1위] 국내 건강식품 전문 브랜드, 가온명가

가온명가가 ‘2025 한국소비자만족지수 1위’ 건강식품(도라지청) 부문을 수상했다.가온명가는 국내 건강식품 전문 브랜드로, 전통의 9증9포 공정과 현대의 기술인 저온 효소 분해법을 결합한 흑도라지청을 선보이고 있다.흑도라지청은 약도라지를 아홉 번 찌고 아홉 번 말리는 9증9포 전통 공정을 따른다. 일반 도라지청 대비 공정 시간과 비용이 3~4배 이상 소요되는 까다로운 방식이지만, 증숙과 건조를 반복하면서 사포닌과 유효성분의 함량을 높이고 도라지 특유의 아린 맛을 줄여 더욱 깊이 있는 풍미를 완성하는 데 중점을 뒀다.도라지청은 통상 분쇄·가열·착즙 공정을 거치는데, 이 과정에서 영양소 파괴가 가장 많이 발생한다. 가온명가는 이를 보완하기 위해 약 50℃ 저온에서 효소를 활용하는 방식을 도입했다. 식물 조직의 세포 연결 부위를 효소로 분해해 단세포로 만든 후, 최대한의 영양분을 추출하는 방식으로 유효성분의 보존율을 높이는 것이 핵심이다.해당 공정은 원료 고유의 맛과 향, 그리고 성분 보존을 목표로 설계되었다, 또한 저온 효소 분해 공법은 특허(제10·2731187호)에 기반해 생산 라인에 적용되어, 표준화된 조건에서 일관된 품질 관리가 가능하도록 했다.가온명가 관계자는 “가온명가가 이토록 어려운 길을 택한 이유는 건강을 진심으로 생각하시는 분들께 진정한 가치를 전달하고자 했기 때문”이라며 “앞으로도 고객님께서 ‘사길 정말 잘했다’고 느낄 수 있는 흑도라지청을 만들기 위해 최선을 다하겠다”고 전했다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com