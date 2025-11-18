[2025 한국소비자만족지수 1위] 국내외 특허 어학 브랜드, 뇌새김

뇌새김이 ‘2025 한국소비자만족지수 1위’ 교육(AI에듀테크) 부문을 수상했다.위버스마인드가 운영하는 스마트 어학 학습 브랜드 뇌새김은 서울대 출신 연구진이 개발한 학습법으로, 외국어를 공부가 아닌 언어 그 자체로 자연스럽게 습득할 수 있도록 설계된 서비스다. 현재까지 국내외 12개 특허를 받으며 기술력과 신뢰성을 인정받았다.대표 제품인 ‘뇌새김 워드 프리미엄’과 ‘뇌새김토크’를 비롯해 초보자부터 비즈니스 단계까지 폭넓게 아우르는 영어 학습 콘텐츠를 제공하고 있으며, 최근에는 중국어·일본어·스페인어 등 제2외국어로 영역을 확장하고 있다.특히 지난 2023년 출시된 ‘더위크(THE WEEK)’는 기존 단말기 기반 학습법을 넘어 뇌새김만의 독자적 학습법을 오프라인에 접목시킨 학습지로 큰 사랑을 받고 있다.뇌새김 관계자는 “앞으로도 더 많은 분들이 다양한 언어를 쉽고 효율적으로 익힐 수 있도록, 뇌새김만의 혁신적인 언어 학습 솔루션을 지속적으로 선보일 계획”이라고 밝혔다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com