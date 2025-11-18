[2025 한국소비자만족지수 1위] L.E.B시스템 건축 전문 회사, 본엘이비건설

본엘이비건설이 ‘2025 한국소비자만족지수 1위’ 건축(L.E.B공법 공장창고) 부문을 수상했다.(주)본엘이비건설은 L.E.B시스템 건축 전문 회사로 창고, 공장, 체육관, 상가, 농축산시설 등 다양한 용도의 건축물을 건축하고 있다.L.E.B시스템은 기존에 H빔 및 각파이프로 건축됐던 골조구조의 단점을 보완한 최첨단 시스템 공법이다. 또한 롤포밍기로 생산된 주자재와 브라켓을 사용한 볼트조립만으로 시공하고, 별도의 도장이 필요 없는 조립식 경량철골 공법이기도 하다.기존 공법과 비교할 때 공장에서 부재가 제작되고 용접이 필요없이 볼트로만 조립하는 방식이라 현장 인건비와 공사 기간을 크게 줄일 수 있으며 총공사비의 약 30% 정도의 비용 절감 효과가 있다. 그리고 아연도금 강판을 사용하기 때문에 녹에 강하고, 별도의 도색 작업이 필요 없어 유지보수 비용도 절감된다.이와 같은 현대적인 건축 공법을 활용해, 오랜 숙련도와 전문성을 갖춘 본엘이비건설의 시공팀이 매년 제주도 포함 전국 60여 개 이상의 현장에서 건물을 건축하고 있다.본엘이비건설 관계자는 “이번 수상과 함께, 앞으로도 고객의 눈높이에서 ‘신뢰’와 ‘성실’을 최고의 가치로 여기며, 고객들에게 사랑받는 기업으로 성장해 나가겠다”고 전했다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com