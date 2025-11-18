[2025 한국소비자만족지수 1위] 식음료 창업 전문 교육 브랜드, 소프레

소프레가 ‘2025 한국소비자만족지수 1위’ 교육(푸드&카페 창업 교육) 부문을 수상했다.소프레는 생과일주스를 중심으로 한 식음료 창업 전문 교육 브랜드로, 레시피 실습부터 매장 운영, SNS 브랜딩, 상권 분석까지 통합형 컨설팅을 제공한다.‘현장에서 배운 진짜 노하우’를 핵심 가치로 삼으며, 단기 유행이 아닌 지속 가능한 창업 생태계를 지향하고 있다. 최근에는 교육, 농산물 소비 촉진, 여성 재취업 지원 등 사회적 가치 실현 등으로 활동 영역을 확장하고 있다.외식 산업은 빠르게 성장하고 있지만, 동시에 그만큼의 속도로 변화하고 있다. 트렌드는 짧아지고 고객의 기준은 높아진 가운데, 이제는 단순히 맛있는 음료만으로는 살아남기 어렵다. 이러한 환경 속에서 소프레는 레시피가 아닌 현장의 생존법을 가르치는 실전형 창업 교육을 제공한다.소프레의 교육은 메뉴 전수에 머물지 않는다. 수강생의 성향, 상권, 예산, 라이프스타일까지 세밀하게 분석해 ‘나에게 맞는 창업 방식’을 함께 설계한다. 이를 통해 수강생이 자신만의 강점을 살려 지속 가능한 브랜드를 운영할 수 있도록 돕는 것이 소프레 교육의 핵심이다.소프레 홍재원 대표는 “앞으로도 더 많은 예비 창업자들이 현장 중심의 실질적인 교육을 통해 지속 가능한 성공을 이룰 수 있도록 돕겠다”고 밝혔다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com