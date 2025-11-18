[2025 한국소비자만족지수 1위] 가정용 파라핀 전문 브랜드, 웰비오

웰비오가 ‘2025 한국소비자만족지수 1위’ 고객만족브랜드(파라핀 베스) 부문을 수상했다.웰비오는 2006년 설립된 파라핀 베스 전문기업 (주)앤케어가 선보인 가정용 파라핀 베스 브랜드다. 앤케어는 의료 현장에서 요구되는 높은 기준을 충족하는 기술력을 바탕으로, 대형 파라핀 베스를 다수의 공공의료기관과 종합병원에 공급해왔다. 웰비오는 이러한 핵심 기술을 적용해 가정에서도 전문적인 파라핀 케어를 손쉽게 경험할 수 있도록 개발됐다.웰비오는 독자적인 설계와 핵심 기술을 반영해 보다 안정적이고 편리한 사용 경험을 제공한다. 특히 내부 용기에 적용된 테프론 코팅은 파라핀 사용 중 발생하는 염분으로 인한 금속 부식을 방지해, 그로 인해 생길 수 있는 유해물질 발생을 차단한다.또한 3중 과열 방지 시스템을 탑재해 장시간 사용 시에도 안전성을 확보했다. 이로써 왁스를 녹이는 데 오랜 시간이 걸리는 번거로움 없이, 원하는 순간 바로 파라핀 케어를 시작할 수 있는 편의성을 제공한다.웰비오 관계자는 “웰비오는 오랜 연구와 기술력, 그리고 고객의 편안한 일상을 위한 끊임없는 고민의 결과물”이라며 “앞으로도 고객의 피드백에 귀 기울이며, 더 나은 파라핀 케어 솔루션을 제공하기 위해 지속적으로 노력하겠다”고 전했다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com