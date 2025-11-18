[2025 한국소비자만족지수 1위] 여성 이너뷰티 브랜드, 줄리스초이스

줄리스초이스가 ‘2025 한국소비자만족지수 1위’ 건강식품(여성이너뷰티) 부문을 수상했다.주식회사 넥스트플레이어의 줄리스초이스는 여성들이 건강한 아름다움을 가꿀 수 있도록 전문성 있는 솔루션을 제공하는 이너뷰티 브랜드다. 여성들의 뷰티 고민을 해결하기 위해 끊임없이 연구와 개발을 진행 중이며, 효과가 검증된 성분들을 고함량 배합하여 차별화된 제품 경쟁력을 확보하고 있다.특히 여성 소비자들의 활기차고 자신감 있는 일상을 위해 화이트닝, 탄력, 주름 개선 등을 도와주는 다양한 피부 건강식품을 주로 선보이고 있다.고함량 글루타치온이 들어있어 피부 미백과 항산화에 도움을 주는 ‘비타글로우 하이글루타치온C 더블’, 민티브라이트뉴(애플민트추출분말)가 주원료로, 피부 밝기 개선 등을 돕는 ‘비타글로우 슈퍼토닝’, 피부건강 기능성 원료 로즈마리추출물등복합물이 함유된 ‘더마뷰티 스킨부스터’까지 여러 피부케어 이너뷰티 라인업으로 많은 소비자들에게 사랑받고 있다.줄리스초이스 관계자는 “한국소비자만족지수 1위를 수상할 수 있었던 것은 저희 브랜드를 아끼고 사랑해주신 고객분들이 있었기 때문”이라며 “지금까지 많은 사랑을 받은 만큼, 앞으로도 여성들의 건강한 피부와 밝은 일상을 채워주는 신뢰도 높은 제품들로 보답해 나갈 것”이라고 전했다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com