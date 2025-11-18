[2025 한국소비자평가 1위] 주방·생활가전 전문 브랜드, 에버홈

에버홈이 ‘2025 한국소비자평가 1위’에서 고객만족브랜드(주방가전) 부문을 9년 연속 수상했다.에버홈은 주방·생활가전 전문 브랜드로, 온라인몰과 홈쇼핑 등 다양한 유통 채널을 통해 소비자에게 건강하고 편리한 조리 솔루션을 제공하고 있다. 특히 ‘건강한 홈을 연구합니다’라는 슬로건 아래, 단순한 가전제품이 아닌 건강한 식(食)문화를 제안하는 브랜드로 자리매김했다.대표 제품인 멀티 잡곡죽 조리기 ‘닥터밀’은 잡곡죽, 두유, 누룽지, 수프, 가열주스 등 다양한 건강 메뉴를 하나의 기기로 손쉽게 조리할 수 있는 멀티 조리기다. 최근 확산되고 있는 저속노화(슬로에이징) 식단 트렌드에 맞춰 영양 손실을 최소화한 건강식을 간편하게 구현할 수 있다는 점에서 중·장년층 소비자들에게 큰 호응을 얻고 있다.이외에도 에버홈의 스테디셀러 라인인 두유제조기 ‘두유대장’, 올스텐 찜기, 생선구이기 등 실생활에 밀착된 건강 가전들 또한 소비자들에게 많은 주목을 받고 있다.관계자는 “앞으로도 고객의 일상 속 건강과 편리함을 함께 챙길 수 있는 제품을 꾸준히 연구하고 개발해, 소비자들에게 더욱 신뢰받는 브랜드로 성장해 나가겠다”고 전했다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com