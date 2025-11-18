[2025 한국소비자평가 1위] 특허받은 층간소음매트 시공업체, 봄봄매트

봄봄매트는 2017년 국내 최초로 시공형 TPU 층간소음 매트 시장을 개척해 업계를 선도해 온 전문 브랜드이다. 국내 자체 생산 공장과 전국 지사 네트워크를 갖추어, 연간 150만 장 이상 매트를 생산하고 약 3만 건 이상의 시공 실적을 보유하고 있는 것이 특징이다.
특히 봄봄매트의 특허받은 인터락킹 구조 매트는 밀림과 틈 벌어짐을 방지해 매트 사이 이물질 유입을 방지하며, 에어돔과 공기 순환 통로는 매트를 밟을 때마다 바닥과 매트 사이의 공간에 공기를 순환시켜 곰팡이 방지 및 바닥을 보호해 준다. 또한 고밀도 우레탄 소재와 방오 코팅으로 오염에 강하고 충격을 완화시켜 층간소음 완화에 도움을 준다.
이뿐만 아니라 봄봄매트는 더마테스트 엑설런트 등급, 알러지성 염료 테스트 적합, 저자극 테스트 통과 등 피부 안전성 3종을 모두 획득했으며, 국내 유일 미국 FDA 규격 통과 TPU 시공매트라는 점에서 차별성을 가진다. 아울러 한국산업기술진흥협회(KOITA) 인증 기업부설 연구소를 운영하며 지속적인 기술 개발에 힘쓰고 있다.
봄봄매트 관계자는 “아이들이 안심하고 뛰어놀 수 있는 공간을 만들기 위해 연구개발과 품질관리에 최선을 다하고 있다”며 “앞으로는 공공기관, 키즈카페, 요양병원 등으로 시공 영역을 확대해 더 많은 고객이 혜택을 누릴 수 있도록 할 것”이라고 밝혔다.
이홍표 기자 hawlling@hankyung.com
© 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지