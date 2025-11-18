[2025 한국소비자평가 1위] 특허받은 층간소음매트 시공업체, 봄봄매트

봄봄매트가 ‘2025 한국소비자평가 1위’에서 유아용품(층간소음매트) 부문을 8년 연속 수상했다.봄봄매트는 2017년 국내 최초로 시공형 TPU 층간소음 매트 시장을 개척해 업계를 선도해 온 전문 브랜드이다. 국내 자체 생산 공장과 전국 지사 네트워크를 갖추어, 연간 150만 장 이상 매트를 생산하고 약 3만 건 이상의 시공 실적을 보유하고 있는 것이 특징이다.특히 봄봄매트의 특허받은 인터락킹 구조 매트는 밀림과 틈 벌어짐을 방지해 매트 사이 이물질 유입을 방지하며, 에어돔과 공기 순환 통로는 매트를 밟을 때마다 바닥과 매트 사이의 공간에 공기를 순환시켜 곰팡이 방지 및 바닥을 보호해 준다. 또한 고밀도 우레탄 소재와 방오 코팅으로 오염에 강하고 충격을 완화시켜 층간소음 완화에 도움을 준다.이뿐만 아니라 봄봄매트는 더마테스트 엑설런트 등급, 알러지성 염료 테스트 적합, 저자극 테스트 통과 등 피부 안전성 3종을 모두 획득했으며, 국내 유일 미국 FDA 규격 통과 TPU 시공매트라는 점에서 차별성을 가진다. 아울러 한국산업기술진흥협회(KOITA) 인증 기업부설 연구소를 운영하며 지속적인 기술 개발에 힘쓰고 있다.봄봄매트 관계자는 “아이들이 안심하고 뛰어놀 수 있는 공간을 만들기 위해 연구개발과 품질관리에 최선을 다하고 있다”며 “앞으로는 공공기관, 키즈카페, 요양병원 등으로 시공 영역을 확대해 더 많은 고객이 혜택을 누릴 수 있도록 할 것”이라고 밝혔다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com