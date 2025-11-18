[2025 한국소비자평가 1위] 재무안정성과 정직한 서비스, 효담

효담이 ‘2025 한국소비자평가 1위’에서 고객만족브랜드(상조서비스) 부문을 7년 연속 수상했다.효담은 (주)에이플러스라이프의 상조서비스 브랜드로, 에이플러스라이프는 2009년 2월 설립된 이후 정직하고 투명한 경영을 통해 꾸준히 성장해 온 Total Life Care 전문 기업이다.자본금 255억원과 지급여력비율 202%로 업계 최상위 수준 재무안정성을 확보하고 있고, 업계 최초로 도입한 ‘5대품질보증제’를 바탕으로 깨끗하고 정직한 서비스를 통해 450여 기업·단체의 장례서비스 및 다수의 국무총리 사회장 등 100여 차례 VIP장례를 수행해 왔다.특히 장례지도학과 교수 등이 집필에 함께 참여한 기업·사회단체장 매뉴얼 ‘기억되는 삶의 기록’ 출간을 통해 의전서비스 품질을 한층 더 제고함으로써 VIP 및 단체장 분야에서 최고 위치를 공고히 하였다.또한 ‘건강한 백세시대’를 위한 신개념 상조상품 ‘건강까지 담은’ 헬스케어 결합 상조, 1천만 기독교인을 위한 성경적 장례서비스 ‘파라다이스’ 등 기존 상조서비스와 차별화된 상품 출시를 통해 소비자들로부터 큰 반향을 불러일으키고 있다.효담 관계자는 “그동안의 업력과 수상 실적에 자만하지 않고 소비자들이 바라는 최고의 서비스를 지속적으로 개발·제공하는 데 모든 역량을 집중함으로써 가장 사랑받는 진정한 1등 상조회사가 되겠다”고 포부를 밝혔다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com