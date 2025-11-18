[2025 한국소비자평가 1위] 닭갈비 전문 프랜차이즈, 팔각도

팔각도가 ‘2025 한국소비자평가 1위’에서 프랜차이즈(숯불닭갈비) 부문을 5년 연속 수상했다.팔각도는 육성푸드(주)가 운영하는 닭갈비 프랜차이즈로, 특허 및 디자인 등록을 마친 팔각 불판을 사용해 촉촉하고 부드러운 숯불닭갈비를 제공한다. 아울러 숯불닭갈비와 함께 연골·목살·안창살 등 흔치 않은 닭 특수부위도 선보이고 있다.팔각도는 24년간 축적된 외식업 운영 노하우를 기반으로, 간편한 원팩 시스템 등 효율적인 운영 시스템을 구축해 가맹점 200호점을 돌파했다. 아울러 닭고기와 잘 어울리는 이색적인 반찬과 다양한 소스, 독창적인 테이블 세팅으로 고객들의 눈길을 사로잡고 있다.또한 대만·베트남·인도네시아 등 해외 시장에서도 꾸준한 성장세를 보이고 있다. 이와 함께 2013년부터 백혈병·소아암 환아들을 위한 수술비 지원과 헌혈증 기부 등 사회공헌활동도 지속적으로 이어오고 있다.팔각도 관계자는 “숯불닭갈비는 다양한 고객층으로부터 사랑받으며 오랫동안 성장할 수 있는 아이템”이라며 “앞으로도 가맹점의 수익을 극대화하고 흔들림 없는 프랜차이즈 브랜드로 자리매김할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 전했다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com