[2025 한국소비자평가 1위] 프리미엄 네트워크 의원, 아비쥬의원

아비쥬의원이 ‘2025 한국소비자평가 1위’에서 의료(쁘띠성형) 부문을 5년 연속 수상했다.아비쥬의원은 2006년 설립돼 서울, 경기, 대전 등 전국 18개 지점을 운영하며 100여 명의 전문 의료진과 1,000여 명의 직원이 협력해 피부·보톡스·필러·리프팅·비만관리 등 통합 뷰티 의료 서비스를 제공하는 프리미엄 네트워크 의원이다.특히 보톡스·필러 등 쁘띠성형 분야에서 오랜 임상 경험과 정밀 분석 시스템을 구축하여, 근육 움직임·피부 탄력·지방 분포 등 세밀한 데이터를 기반으로 개인별 얼굴 밸런스에 최적화된 시술을 제안한다. 이를 통해 단순한 ‘시술’이 아닌, 의학적 분석과 디자인이 결합된 뷰티 솔루션을 제공하고 있다.또한 전국 지점의 의료진은 본원과의 정기 학술 교류 및 표준화 교육 프로그램을 통해 시술 퀄리티를 균일하게 유지하고 있으며, 매년 자체 심포지엄을 개최해 최신 미용의학 트렌드와 임상 데이터를 공유하고 있다. 이를 통해 네트워크 전 지점이 동일한 기준의 의료 서비스를 제공할 수 있는 체계를 확립했다.아비쥬의원 관계자는 “5년 연속 한국소비자평가 1위 수상은 고객들의 신뢰와 의료진의 꾸준한 연구가 만들어 낸 성과”라며 “앞으로도 변함없는 원칙과 전문성을 바탕으로 고객 한 명, 한 명에게 최적의 피부·쁘띠 솔루션을 제공하겠다”고 전했다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com