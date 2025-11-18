[2025 한국소비자평가 1위] 이너뷰티 멀티비타민, 리즈랩

리즈랩이 ‘2025 한국소비자평가 1위’에서 건강기능식품(멀티비타민) 부문을 5년 연속 수상했다.리즈랩은 고품질 멀티비타민을 비롯해 다양한 이너뷰티 제품군을 통해 건강과 아름다움을 동시에 케어할 수 있는 솔루션을 제시해왔다. 특히 대표 제품인 ‘리즈랩 바이알 이뮨 플러스’는 철저한 품질 관리와 우수한 기능성으로 꾸준한 인기를 얻으며 국내는 물론 글로벌 시장에서도 주목받고 있다.‘리즈랩 바이알 이뮨 플러스’에는 비타민B군, C, D, E, K 등13종의 비타민과 아연, 셀렌, 몰리브덴, 마그네슘 등9종의 미네랄이 함유되어 있어 총 22종의 영양소를 담고 있다. 또한 ‘정상적인 면역 기능에 필요’, ‘체내 에너지 생성에 필요’ 등을 포함해 총 40가지의 기능성을 인정받은 프리미엄 멀티비타민 제품이다.리즈랩 관계자는 “5년 연속 ‘한국소비자평가 1위’ 수상을 하게 되어 매우 뜻깊다”며 “꾸준히 리즈랩을 신뢰하고 사랑해 준 고객 여러분 덕분에 이 영광을 안을 수 있었다. 앞으로도 고객들의 건강과 아름다움을 책임지는 브랜드로서, 더 우수한 제품과 서비스로 보답하겠다”고 전했다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com