[2025 한국소비자평가 1위] 이너뷰티 멀티비타민, 리즈랩

리즈랩은 고품질 멀티비타민을 비롯해 다양한 이너뷰티 제품군을 통해 건강과 아름다움을 동시에 케어할 수 있는 솔루션을 제시해왔다. 특히 대표 제품인 ‘리즈랩 바이알 이뮨 플러스’는 철저한 품질 관리와 우수한 기능성으로 꾸준한 인기를 얻으며 국내는 물론 글로벌 시장에서도 주목받고 있다.
‘리즈랩 바이알 이뮨 플러스’에는 비타민B군, C, D, E, K 등13종의 비타민과 아연, 셀렌, 몰리브덴, 마그네슘 등9종의 미네랄이 함유되어 있어 총 22종의 영양소를 담고 있다. 또한 ‘정상적인 면역 기능에 필요’, ‘체내 에너지 생성에 필요’ 등을 포함해 총 40가지의 기능성을 인정받은 프리미엄 멀티비타민 제품이다.
리즈랩 관계자는 “5년 연속 ‘한국소비자평가 1위’ 수상을 하게 되어 매우 뜻깊다”며 “꾸준히 리즈랩을 신뢰하고 사랑해 준 고객 여러분 덕분에 이 영광을 안을 수 있었다. 앞으로도 고객들의 건강과 아름다움을 책임지는 브랜드로서, 더 우수한 제품과 서비스로 보답하겠다”고 전했다.
이홍표 기자 hawlling@hankyung.com
