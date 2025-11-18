[2025 한국소비자평가 1위] AI 기반 시니어케어 플랫폼, 브라보 시니어케어

브라보 시니어케어가 ‘2025 한국소비자평가 1위’에서 케어서비스(방문요양, 주간보호) 부문을 4년 연속 수상했다.브라보 시니어케어는 시니어케어 테크 기업인 byL(주식회사 바이엘)이 운영하는 IT 기술 기반의 방문요양 플랫폼으로, AI와 데이터를 기반으로 기존 요양시장의 운영구조를 지속적으로 혁신하고 있다.브라보 시니어케어는 오프라인 기반으로 운영되는 재가요양센터의 기존 시스템과 프로세스의 문제점을 보완한 자체 개발 ERP 시스템 ‘케어온’으로 전면 디지털화·자동화해 운영하고 있다.이러한 IT 시스템을 기반으로 전국 수천 명의 요양보호사를 직접 고용해 체계적이고 안정적인 돌봄 서비스를 제공하고 있다.또한, 국내 최초 자립형 주간보호센터인 ‘브라보 데이케어’를 확장해 나가며 기술과 돌봄이 결합된 통합 시니어케어 생태계 구축에도 힘쓰고 있다.byL 김경환 대표는 “요양관리 시스템의 효율화를 넘어 어르신의 행동데이터 분석, 스마트 모니터링 등을 통해 AI 기반의 돌봄을 제공할 수 있도록 다양한 방식을 고민하며 시행하고 있다. 시니어케어 시장의 새로운 기준과 문화를 만들어 갈 수 있도록 다양한 분야와의 협력도 진행할 예정이다”고 말했다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com