[2025 한국소비자평가 1위] Y존 케어 브랜드, 이미지플러스(IMAGE PLUS)

이미지플러스(IMAGE PLUS)가 ‘2025 한국소비자평가 1위’에서 화장품(Y존 케어) 부문을 3년 연속 수상했다.(주)일공일공의 ‘이미지플러스(IMAGE PLUS)’는 일상생활에서 좋지 않은 습관들로 인해 무너지기 쉬운 Y존의 관리에 도움을 주고자 출시된 제품이다.이미지플러스는 유기농 금화규꽃 추출물 베이스로 유효성분을 극대화하고, 특허성분 GLUCAN-3M, 유산균과 알지닌 등 Y존을 더 건강하게 만드는 성분들을 함유하고 있으며 자연유래성분 95% 이상으로 구성돼 있다는 것이 특징이다.또한 캐나다 클린뷰티인증 ‘Cert CLEAN’과 한국비건인증원에서 ‘비건(Vegan) 인증’을 받았으며 대한피부과학연구소를 통해 피부일차자극시험 피부저자극(0.032 grade) 검증을 완료했다.(주)일공일공 박정주 대표는 “한국을 넘어 일본과 몽골에 수출이 진행되고 있는 ‘이미지플러스(IMAGE PLUS)’는 이제 미국과 동남아권 국가들에 대한 수출 상담도 진행 중에 있다”며 “일공일공은 산후조리원에 맞춤식 프로그램을 제공해 대한민국 산모와 여성의 건강한 아름다움을 응원하는데 적극 앞장서며 나아가 ‘이제는 이미지 시대’라는 슬로건으로 건강한 생활문화를 만드는 토탈헬스케어 혁신기업이 되기 위해 노력할 것”이라고 밝혔다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com