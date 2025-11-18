[2025 한국소비자평가 1위] 초등 온라인 학습 브랜드, 엘리하이

엘리하이가 ‘2025 한국소비자평가 1위’에서 교육(초등온라인교육) 부문을 3년 연속 수상했다.엘리하이는 메가스터디교육(주)의 초등 온라인 학습 브랜드로, 예비 초등부터 초등 전 학년 대상 학교 교과 과정은 물론 영어·수학 심화 학습과 영재교육원 대비 과정까지 폭넓은 학습 콘텐츠를 선보이고 있다.초등 교육 전문 강사진이 입문, 기본, 발전, 심화 단계별로 구성된 교과 연계 강좌를 제공하며, 학생의 수준과 목표에 맞춘 체계적인 학습이 가능하다. 인기 교재를 기반으로 한 영어·수학 심화 강의와 함께, 학습 전용 앱을 통해 학습 효율도 높였다.엘리하이는 영재교육원 및 특목고 대비를 위한 ‘영재특목반’을 운영하고 있으며, 2016학년도부터 2025학년도까지 누적 6,802명의 영재교육원 합격생을 배출하며 차별화된 경쟁력을 보여주고 있다.또한 중등 인강 1위(2016~2024년 중등 유료 온라인교육 공시업체 매출 및 주요 성적 장학생 배출 데이터 기준) ‘엠베스트’와 연계한 학습 시스템을 통해 초등 이후 학습까지 자연스럽게 이어갈 수 있다. 이외에도 학습 전용 기기 제공, 초등 필독서 3,600여 권이 내장된 ‘북클럽’, 학습 보상 시스템인 ‘로켓샵’, 1:1 맞춤 학습 관리 등 다양한 학습 지원 서비스를 통해 이용자들의 만족도가 높다.관계자는 “본격적인 학습이 시작되는 초등 시기에 아이들이 올바른 공부 습관을 형성하고 탄탄한 실력을 기를 수 있도록 차별화된 교육 콘텐츠를 지속적으로 선보이겠다”고 전했다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com