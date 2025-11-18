[2025 한국소비자평가 1위] 두피홈케어 전문 브랜드, 민트리

민트리가 ‘2025 한국소비자평가 1위’에서 뷰티(두피케어) 부문을 3년 연속 수상했다.민트리는 두피케어 전문 브랜드로 프리미엄 살롱의 효과를 집에서도 쉽게 경험할 수 있도록 데일리 헤어케어 루틴을 제안한다.‘스파클링 스칼프 스케일러’는 두피 각질과 피지를 자극없이 케어해주는 민트리의 대표 아이템으로, 미세한 버블이 두피 노폐물을 딥클렌징해 주는 동시에 청량한 쿨링감을 선사한다. 특히 여름철뿐 아니라 사계절 내내 두피 케어의 필요성이 높아지면서 재구매율도 꾸준히 상승 중에 있다.아울러 기존 15g 용량의 두피 스케일러가 소비자들 사이에서 뜨거운 반응을 얻은 가운데, 충성 고객들로부터 편의성을 고려한 대용량 제품의 지속적인 요청에 따라 30g 대용량 버전도 새롭게 출시했다.이외에도 민트리는 최근 진행한 현대백화점 비클린 팝업스토어에서도 높은 인기를 입증했다. 8월부터 9월까지 목동점, 판교점, 더현대 서울에서 열린 민트리 팝업은 방문객들의 큰 호응 속에 마무리됐다. 팝업 현장에서는 무료 두피 진단, 체험형 이벤트, 다양한 프로모션 혜택을 제공하면서 ‘두피 관리 전문 브랜드’로서 민트리의 입지를 강화하는 계기가 됐다.민트리 강혜림 이사는 “앞으로도 차별화된 제품력과 다양한 고객 경험을 제공하며 두피케어 시장을 선도해 나가겠다”고 전했다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com