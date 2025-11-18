[2025 한국소비자평가 1위] 증권 정보 서비스 제공 기업, 금문파트너스

금문파트너스가 ‘2025 한국소비자평가 1위’에서 고객만족브랜드(주식정보제공) 부문을 2년 연속 수상했다.금문파트너스는 증권 투자에 도움이 되는 뉴스, 관련주 정보들을 심층적으로 분석해 경제 소식 및 기업의 경영분석, 경제 트렌드 분석 기획 기사를 제공하는 증권 정보 서비스 기업이다.금문파트너스는 바쁜 일상 속에 증권과 관련된 뉴스, 속보 등을 빠르게 접하기 어려운 개인 투자자들에게 보다 양질의 정보를 제공하는 것을 목표로 하고 있다.또한 여러 전문 수석 애널리스트와 다방면 투자분석가를 영입하며, 개인 투자자들의 건전하고 투명한 리딩 라이프를 만들기 위한 노력을 지속하고 있다.특히 유튜브 채널, 텔레그램 채널 등 다양한 교육채널을 운영해 누구나 쉽게 이용할 수 있도록 하고 있다.관계자는 “올바른 주식 시장의 깨끗하고 효율적인 트레이딩 문화를 선도하고, 개인 투자자들을 건전하고 성공적인 주식 생활화로 이끌기 위해 앞장설 것”이라며 “앞으로도 더욱 발전하고 노력하는 금문파트너스가 되겠다”고 말했다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com