[2025 한국소비자평가 1위] 다이어트 건강기능식품 브랜드, 럭키클로버

럭키클로버가 ‘2025 한국소비자평가 1위’에서 건강기능식품(다이어트) 부문을 수상했다.럭키클로버는 주식회사 넥스트플레이어가 전개하는 헬스&뷰티 종합 플랫폼으로, 건강기능식품과 이너뷰티 카테고리에서 차별화된 다양한 제품을 선보이며 일상 속 간편하게 건강관리를 도와주는 맞춤형 솔루션을 제안하고 있다.주력 제품인 ‘원더라이너 필’은 식약처로부터 체지방 감소 기능성을 인정받은 ‘콜레우스포스콜리 추출물’을 비롯해 비타민B군, 마그네슘을 포함하고 있어 에너지와 활력 보충에도 도움을 준다. 또한 ‘원더라이너 에스컷’ 제품의 경우, 체지방 감소에 도움을 주는 개별인정형 원료 ‘아프리카 망고 종자추출물’과 함께 원활한 배변 활동을 돕는 프락토올리고당 성분이 함유돼 있어 건강관리의 시너지를 높였다. 두 제품 모두 건강기능식품으로 함께 섭취하면 더욱 효과적이고 균형 잡힌 체중 관리가 가능하다는 것이 업체 측 설명이다.럭키클로버 관계자는 “원더라이너 다이어트 세트가 소비자들에게 높은 만족도를 얻으며 꾸준히 긍정적으로 평가받고 있어 기쁘다”며, “앞으로도 엄격한 테스트를 거친 고품질의 제품을 소비자들에게 선보일 수 있도록 계속해서 노력할 것”이라고 전했다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com