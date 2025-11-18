[2025 한국소비자평가 1위] 베이커리·브런치 카페, 로스트앤베이크(Roastnbake)

로스트앤베이크(Roastnbake)가 ‘2025 한국소비자평가 1위’에서 양식(베이커리) 부문을 수상했다.2020년대 초 설립 이후 꾸준히 성장해 온 로스트앤베이크는 ‘갓 구운 빵의 따뜻함과 감성적인 공간 경험’을 핵심 가치로 삼으며, 베이커리 시장에서 새로운 기준을 제시하고 있다. 최근에는 MZ세대 사이에서 확산 중인 ‘하이브리드 브런치 문화’와 ‘감성 카페 트렌드’에 맞춰 베이커리와 식사 메뉴의 경계를 허문 차별화된 콘셉트로 사랑받고 있다.로스트앤베이크는 직영 중심의 운영 시스템을 통해 품질 및 서비스의 일관성을 유지하며, 소비자 경험을 데이터 기반으로 관리하는 것이 강점이다. 대표 매장인 가락점을 시작으로 전국 주요 상권으로 확장 중이며, 베이커리뿐 아니라 피자·파스타·와인 등 다양한 메뉴 라인업을 선보이고 있다. 또한 SNS와 유튜브 등 디지털 온라인 채널을 통해 소비자와의 실시간 소통을 강화하며, 브랜드 충성도를 높이는 퍼포먼스 마케팅을 적극 전개하고 있다.관계자는 “로스트앤베이크는 단순한 베이커리가 아닌, 일상을 풍요롭게 채워주는 ‘라이프스타일 브랜드’로 자리매김하고 있다”며 “이번 수상과 함께, 앞으로도 더욱 높은 품질과 서비스로 고객들에게 꾸준히 사랑받는 브랜드가 되고자 노력하겠다”고 밝혔다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com