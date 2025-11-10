“주문 쏟아지네” 파두 한달 새 수주액 562억 돌파

데이터센터 반도체 전문 기업 파두가 10월 중순에서 11월 초까지 한달도 안되는 기간에 562억원의 수주고를 올리며 파죽지세 매출 상승세를 보이고 있다.10일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 파두는 이날 해외 낸드플래시 제조사로부터 144억원 규모의 데이터센터용 SSD 컨트롤러를 수주했다고 공시했다.이번 수주는 지난 5일 대만 파트너사로부터 약 216억원의 SSD 완제품 공급계약을 따낸 이후 이달 들어서만 두번째다.이에 앞서 10월에는 주력사업인 북미 빅테크 향 SSD 컨트롤러 매출과 대만을 비롯한 아시아 시장 공략에 최적화한 화이트라벨(White-label) SSD 매출이 동시에 늘어나면서 고객사 및 공략거점 다변화에 탄력을 받고 있다.대만 파트너사에 69억원 규모 SSD 완제품 공급 계약과 해외 낸드플래시 메모리 제조사에 약 133억원에 달하는 기업용 SSD 컨트롤러를 공급계약을 연이어 따냈다.파두의 주력 제품인 AI데이터센터용 SSD 컨트롤러뿐만 아니라 SSD 완제품도 수주가 확대되고 있어 내년 매출 확대 기대감을 높이고 있는 추세다.파두의 매월 100억원 이상 대형 수주랠리는 지난 8월부터 시작됐다.지난 8월 국내 반도체 제조사와 해외 낸드플래시 메모리 제조사로부터 각각 99억원과 47억원의 기업용 SSD 컨트롤러 공급계약 등 총 146억원 규모의 수주를 기록하면서 매출 확대에 본격 시동을 걸었다.9월에도 해외 낸드플래시 메모리 제조사에 105억원에 달하는 기업용 SSD 컨트롤러를 공급하기로 했다.특히 최근 수주 집계는 공시 금액 기준이기 때문에 통상 낸드플래시 메모리 기업들이 30~40억원 단위로 발주를 내는 것을 감안하면 총 수주 금액은 공시 기준 금액보다 상향될 것으로 관측된다.연이은 대형수주에 주가도 상승세다. 10일 파두 주가는 전날보다 9% 이상 오른 2만 6000원 대에 거래되고 있다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com