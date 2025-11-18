[2025 한국품질만족도 1위] 기능성 화장품 브랜드, 데이셀(DAYCELL)

데이셀(DAYCELL)이 ‘2025 한국품질만족도 1위’에서 화장품(기능성화장품) 부문을 9년 연속수상했다.데이셀(DAYCELL)은 오랜 노하우와 기술력을 바탕으로 소비자의 피부 고민에 맞춘 제품을 선보이며, 기능성 화장품 시장을 선도해왔다. 헤어, 바디, 마스크팩, 디바이스 등 다양한 카테고리에서 고기능성 뷰티 솔루션을 제안하며 전문성과 차별성을 인정받고 있다.특히 데이셀(DAYCELL)의 대표 프리미엄 비타민 브랜드 닥터비타(Dr VITA)는 2011년 론칭 이후 비타민 A, B, C, E 등 다양한 비타민 성분을 피부 고민별로 세분화한 맞춤형 케어 솔루션을 선보이며, 약국 화장품 시장에서 독보적인 입지를 구축했다.최근에는 제품 라인업을 강화하고 스페셜 케어 라인을 확대해 소비자 선택의 폭을 넓히는 한편, 대표 제품군의 꾸준한 인기를 바탕으로 브랜드 성장을 이어가고 있다.이와 함께 데이셀(DAYCELL) 메디 랩 더마, 닥터스미스, 리디엔에이, 구트하르, 모발아, 마치현 등 기능성 원료와 특허 기술력을 접목한 고기능성 제품을 선보이며, 빠르게 변화하는 소비자 니즈에 발맞춘 연구개발을 지속하고 있다.데이셀(DAYCELL) 관계자는 “앞으로도 닥터비타를 비롯한 자사 브랜드를 통해 최상의 제품과 서비스를 제공하고, 글로벌 시장에서도 신뢰받는 기업으로 성장해 나가겠다”고 밝혔다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com