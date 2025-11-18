[2025 한국품질만족도 1위] 면접 전문 교육기관, 핀스피치학원

핀스피치학원이 ‘2025 한국품질만족도 1위’에서 교육(스피치/면접교육) 부문을 7년 연속 수상했다.핀스피치학원은 2011년 설립된 면접 전문 교육기관이다. ‘4차 산업혁명에서 요구하는 창의적인 인재, 소통하는 인재를 양성한다’는 비전을 바탕으로 공무원 면접, 공기업 면접, 경찰 및 소방공무원 면접, 그리고 임용시험 2차 면접과 수업 실연 등 다양한 분야에서 전문적인 교육과정을 운영하고 있다.2025년 기준 공무원 최종합격생 7,000명 돌파. 임용 2차 시험 최종합격생 800명 돌파라는 성과를 기록하며, 국내 대표 면접 전문학원으로 자리매김했다.최근 공직사회에서 공직역량 및 소통능력의 중요성이 강화됨에 따라 필기시험에 합격해도 면접에서 떨어지는 수험생들이 들과 있다. 핀스피치학원은 이러한 변화에 맞춰 부족한 공직역량을 보완하고, 면접 평가에 맞는 전문적인 수업으로 면접을 준비할 수 있는 전문 교육과정을 통해 수험생들이 자신감 있게 면접을 준비할 수 있도록 돕고 있다.핀스피치학원 김경희 대표원장은 “이번 수상은 지난 14년간 전임강사들이 바뀌지 않고 꾸준히 교육해온 덕분이라고 생각한다”며 “앞으로도 꾸준히 연구하고 지도해 더 많은 수험생들이 꿈을 이룰 수 있도록 돕겠다”고 전했다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com