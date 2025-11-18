[2025 한국품질만족도 1위] 업소용 초음파식기세척기, 세이버

세이버가 ‘2025 한국품질만족도 1위’에서 주방용품(초음파식기세척기) 부문을 6년 연속 수상했다.세이버는 국내 최초로 23kHz 초음파 주파수 기술을 개발해 세척 사각지대를 최소화한 ‘4세대 파노라마 세척 기술’을 구현했으며, IoT 통신 기반의 실시간 관제 시스템을 탑재한 초음파세척기를 선보이며 외식업 현장의 효율성을 크게 높였다.또한 이런 기술력과 브랜드 신뢰도를 기반으로 2025년 소상공인시장진흥공단의 스마트상점 지원사업에 업계 최초 공급기업으로 선정되는 성과를 거두었다.세이버는 업소용초음파세척기 외에도 다양한 매장 환경에 맞춘 식판세척기, 야채세척기 등 고객 맞춤형 라인업을 지속적으로 확장하며 국내 초음파세척기 시장의 표준 브랜드로 자리매김하고 있다.세이버 관계자는 “6년 연속 1위 수상은 고객 여러분의 신뢰 덕분”이라며 “앞으로도 세이버는 외식업 사장님들의 실제 현장 고민을 해결하는 브랜드, 그리고 정직한 기술력으로 인정받는 초음파식기세척기 대표 기업으로 남기 위해 최선을 다할 것”이라고 말했다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com