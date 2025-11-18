[2025 한국품질만족도 1위] 생활가전 전문 기업, 보국(bokuk)

보국(bokuk)이 ‘2025 한국품질만족도 1위’에서 가전(온열침구)부문을 6년 연속 수상했다.보국전자는 1974년 창립 이래 오랜 기간 국내 소비자들에게 꾸준한 사랑을 받아오고 있다.특히 하절기 대표 제품인 서큘레이터, 선풍기, 이동식 에어컨, 제습기는 “더 강력하게, 더 조용하게, 더 깨끗하게”라는 모토 아래 홈쇼핑 판매 6년 연속 완판이라는 기록을 세우는 등 높은 성과를 거두었다.동절기 제품군에서도 탄소매트와 전기요를 중심으로 안정적인 입지를 이어왔으며, 지난해에는 창립 50주년 기념 모델을 선보이기도 했다. 올해 겨울에는 새로운 라인업인 ‘버니글로우 전기요’ 출시를 예고하며 다시 한 번 소비자들의 기대를 모으고 있다.버니글로우 전기요는 20대 젊은 세대를 주요 타깃으로 기획된 제품으로, 기존 전기요의 기능성을 유지하면서도 감각적인 디자인과 트렌디한 색감을 더해 한층 세련된 분위기를 구현한 것이 특징이다.보국전자 관계자는 “최근 20대 소비자들이 단순한 난방가전을 넘어 공간을 꾸미는 아이템으로 전기요를 선택하는 경향이 높아지고 있다”며 “버니글로우 라인업은 이러한 라이프스타일 변화에 맞춰 실용성과 감성을 동시에 만족시킬 수 있는 제품으로 자리잡을 것”이라고 전했다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com