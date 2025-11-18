[2025 한국품질만족도 1위] 온열 힐링 디바이스, 잉코

잉코가 ‘2025 한국품질만족도 1위’에서 디지털가전(온열찜질기) 부문을 4년 연속 수상했다.잉코는 생활가전·리빙 전문 브랜드로, ‘온열 기술을 통해 일상 속 피로를 따뜻하게 풀어준다’는 브랜드 철학 아래 다양한 힐링 디바이스를 선보이고 있다.대표 제품인 슬림핏 온열찜질기는 복부·허리·어깨 등 다양한 부위에 밀착되는 인체공학적 디자인으로 깊은 온열감을 전달하며, 목어깨 온열찜질기는 원적외선 발열 방식을 적용해 근육 피로 완화와 혈류 개선에 도움을 준다. 또한 잉코만의 은나노 히팅 기술을 통해 균일하고 안전한 발열을 구현, 소비자들로부터 높은 만족도를 얻고 있다.감각적인 디자인 또한 잉코의 강점이다. 심플하고 따뜻한 컬러 톤과 부드러운 스웨이드 소재를 사용해 실내 인테리어와 자연스럽게 어우러지며, 사용 편의성과 미적 요소를 동시에 충족시켰다.잉코(INKO) 관계자는 “잉코는 단순한 찜질기를 넘어, 사용자의 하루를 따뜻하게 위로하는 힐링 브랜드로 자리 잡기 위해 노력하고 있다”며 “앞으로도 기술력과 디자인을 결합한 다양한 온열 제품을 통해 소비자 만족도를 높이고 브랜드 신뢰를 강화하겠다”고 전했다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com