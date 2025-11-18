[2025 한국품질만족도 1위] 원스톱 시스템에어컨 서비스, 에어컨설팅

에어컨설팅이 ‘2025 한국품질만족도 1위’에서 고객만족브랜드(시스템에어컨 설치) 부문을 3년 연속 수상했다.에어컨설팅은 시스템에어컨의 단순한 설치를 넘어 맞춤형 설계–시공–사후관리까지 아우르는 원스톱 서비스로 업계 차별화를 이루며, 고객 만족도를 높이고 있는 브랜드이다.특히 설치 이후에도 지속적인 사후관리 서비스(최장 A/S 기간 보장, 분해 세척 등)를 제공하여, 고객의 불편을 최소화하고 장기적인 신뢰 관계를 형성해온 것이 이번 수상의 핵심 배경으로 꼽힌다.또한, 주거 공간부터 상업 시설까지 아파트·병원·공장 등 다양한 현장에서 축적된 경험과 데이터를 기반으로 정확성과 안전성, 효율성을 동시에 확보하는 시공 표준을 확립했다. 이를 통해 고객이 안심할 수 있는 설치 품질을 보장하며, 전국적으로 브랜드 인지도를 확대해 나가고 있다.에어컨설팅 정명수 대표는 “설치 품질은 물론, 사후 관리까지 모두를 책임지는 것이 에어컨설팅의 가장 큰 브랜드 가치”라며, “이번 수상을 계기로 앞으로도 고객의 생활 공간을 더욱 쾌적하게 만들고, 업계를 선도하는 서비스 표준을 구축해 나가겠다”고 수상 소감을 전했다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com