[2025 한국품질만족도 1위] 원스톱 시스템에어컨 서비스, 에어컨설팅

에어컨설팅은 시스템에어컨의 단순한 설치를 넘어 맞춤형 설계–시공–사후관리까지 아우르는 원스톱 서비스로 업계 차별화를 이루며, 고객 만족도를 높이고 있는 브랜드이다.
특히 설치 이후에도 지속적인 사후관리 서비스(최장 A/S 기간 보장, 분해 세척 등)를 제공하여, 고객의 불편을 최소화하고 장기적인 신뢰 관계를 형성해온 것이 이번 수상의 핵심 배경으로 꼽힌다.
또한, 주거 공간부터 상업 시설까지 아파트·병원·공장 등 다양한 현장에서 축적된 경험과 데이터를 기반으로 정확성과 안전성, 효율성을 동시에 확보하는 시공 표준을 확립했다. 이를 통해 고객이 안심할 수 있는 설치 품질을 보장하며, 전국적으로 브랜드 인지도를 확대해 나가고 있다.
에어컨설팅 정명수 대표는 “설치 품질은 물론, 사후 관리까지 모두를 책임지는 것이 에어컨설팅의 가장 큰 브랜드 가치”라며, “이번 수상을 계기로 앞으로도 고객의 생활 공간을 더욱 쾌적하게 만들고, 업계를 선도하는 서비스 표준을 구축해 나가겠다”고 수상 소감을 전했다.
