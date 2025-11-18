[2025 한국품질만족도 1위] 수산식품 전문 인재 양성, 수산식품 인력양성 사업
수산식품 인력양성 사업이 ‘2025 한국품질만족도 1위’에서 공공서비스(인력양성) 부문을 2년 연속 수상했다.

수산식품 인력양성 사업은 한국어촌어항공단(이하 공단)이 해양수산부로부터 위탁받아 수산식품 전문 인재를 양성하기 위해 추진되는 사업으로, 올해 공단은 이 사업의 일환으로 수산식품 가공 분야 종사자 및 예비 창업자를 대상으로 약 400명의 이수자와 50명의 수료자를 달성했다. 또한 블루푸드 계약학과 등을 운영해 총 14명의 인력을 양성했다.

특히, 올해는 지난해 사업 대상자 및 관련 전문가 등의 의견 수렴을 통해 경남, 강릉 등 전국으로 교육을 확대하고, 실습 교육을 강화한 바 있다.

이러한 노력의 일환으로, 수산식품 인력양성 사업은 ▲고객 중심 운영 전략 ▲서비스 만족도 ▲교육 프로그램의 혁신성 등에서 높은 평가를 받았다.

공단 나승진 어촌해양본부장은 “앞으로도 수산식품 산업의 취업·창업 교육프로그램 및 기업 인턴십 과정을 도입하고, 우리 수산물의 식품 산업과의 연계성 강화를 위한 정책을 발굴해 수산식품 사업을 더욱 발전시키겠다”고 전했다.

이홍표 기자 hawlling@hankyung.com