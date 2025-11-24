인듀어런스 外[이주의 책]

인듀어런스캐롤라인 알렉산더 지음│김세중 역│뜨인돌출판사│2만7000원15세기 무렵부터 시작된 대탐험 시대가 종착역에 다다를 즈음 1914년 영국의 극지탐험가 섀클턴은 그의 대원 27명과 함께 남극대륙 횡단에 도전한다. 하지만 그들은 남극대륙에는 발을 디뎌보지도 못한다. 바다가 얼어붙는 바람에 배가 난파되었기 때문이다. 결국 배를 버리고 남극해를 떠다니는 부빙에 몸을 옮겨 실은 이들은 그때부터 인간의 상상을 초월하는 역경을 만나게 된다. 치밀한 고증과 특별한 사진을 통해 탐험 역사상 가장 위대한 생존 서사시 중 하나로 기록된 ‘인듀어런스’는 역사, 모험, 예술을 아우르는 놀라운 작품이다. 저자인 알렉산더는 이전에 구할 수 없었던 많은 저널과 기록문서, 그리고 일기를 바탕으로 탐험의 과정을 드라마틱하게 그려내어 독자들을 이 모험에 흠뻑 빠져들게 만든다. 또한 베테랑 탐험가, 과학자, 선원 등 개성 있는 캐릭터를 가진 다양한 탐험대원들의 모습 또한 읽는 즐거움을 더한다. 사실적인 묘사와 일기를 통해 드러난 대원들의 찌질하지만 인간적이고 긍정적인 면모는 독자들로 하여금 깊은 친밀감을 느끼며 그들의 무사귀환을 열렬히 응원하게 만든다. 자신의 부하를 최우선으로 생각하고 희망을 놓지 않았던 섀클턴의 따뜻한 리더십 역시 큰 울림을 준다.디테일리즘조정욱 지음│세이코리아│2만3000원앰배서더서울풀만 대표이사, 전 서울·제주신라 총지배인 조정욱 대표의 호텔 경영 비법. 그는 호텔 경영과 관련해 무슨 철학을 가지고 있고, 이를 바탕으로 어떤 전략을 실행했기에 혁신을 만들어낼 수 있었을까. 1989년 삼성그룹 입사 후 2002년 신라호텔로 자리를 옮겨 서울과 제주에서 총지배인을 역임한 조정욱 대표는 올해 24년 차 호텔리어가 되었다. 그동안의 경험과 이를 통해 체득한 경영 인사이트를 ‘디테일리즘: 프리미엄 호텔은 어떻게 고객을 만족시키는가’에서 처음 공개한다.나만 몰랐던 1억 모으는 법라밋 세티 지음│박세연 역│알에이치코리아│2만2000원이 책은 6단계로 이루어진 6주 완성 재테크 자동화 시스템 구축을 목표로 한다. 1단계 현재 소비 패턴과 신용 점수 점검, 2단계 고정비 및 변동비 자동화 설계, 3단계 신용카드와 계좌 최적화, 4단계 자동 저축 및 장기 투자 설정, 5단계 삶의 목표에 맞춘 돈 사용법, 6단계 개인화 금융 전략으로 구성됐으며 주마다 단계별로 실천하게끔 나누어져 있어 누구든 부담 없이 따라 할 수 있다. 이 과정을 거치면 누구나 자신의 소비 경향을 파악할 수 있고 나아가 중단기 경제적 목표를 세울 수 있다.비트코인이 바꾸는 부의 미래인호 지음│김영사│1만3500원“세상은 비트코인이 있는 자와 없는 자로 나뉜다.” 부자들은 더 부자가 되고 가난한 사람은 더 가난해지는 시대다. 화폐 가치는 떨어지고 국가 부채는 눈덩이처럼 불어나며 부의 격차는 날마다 커지고 있다. 노동 수익이 자산 수익의 상승을 따라잡지 못하는 지금 우리는 어떻게 돈을 지키고 또 늘려갈 수 있을까. ‘비트코인이 바꾸는 부의 미래’는 이 질문에 명확히 답한다. 한국 블록체인 연구의 선구자이자 고려대 컴퓨터학과 인호 교수는 지금을 ‘디지털 자산 혁명 시대’로 규정한다.대형주 추세추종 투자법칙이종호 지음│사피엔테스│2만2000원‘대형주 추세추종 투자법칙’은 여러 장점이 많다. 그중 만약 당신이 생업을 영위하는 직장인이라면 더욱 도움이 된다. 바쁜 아침 밀린 일을 처리하랴, 회의에 정신없는 직장인이라면 이 책이 지향하는 느린 매매 방식에 주목할 필요가 있다. 일단 이 매매법은 주식시장이 열리는 바쁜 아침 시간인 8~9시에 모니터 앞에서 무조건 기다릴 필요가 없다. 평소 글로벌 이슈를 체크하고 이를 따르는 국내 대형주를 미리 선별해 여유가 있는 시간에 종목의 숫자, 즉 실적 및 미래 성장동력을 체크하면 된다.최수진 기자 jinny0618@hankyung.com