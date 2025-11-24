투자로 인생을 바꾸는 가장 쉬운 방법[서평]

플스포의 메타인지 투자법

플스포(김동호) 지음│한국경제신문│2만2000원

코스피지수가 4200pt를 돌파했다. 미국 증시와 가상화폐 시장도 뜨겁다. 특히 올해는 금값이 역사적인 수준으로 폭등한 해이기도 하다. 서울 부동산도 상황이 전혀 다르지 않다. 이처럼 자산시장이 연일 신고가를 경신하는 영향인지 투자 서적이 어느 때보다 많이 쏟아져 나오는 듯하다. 그러나 질문을 던져본다. 시장이 활황이고 좋은 투자 서적도 많은데 왜 초보 투자자들은 아무리 공부해도 손실을 반복할까? 그 원인을 투자 기술이 아니라 내가 알고 있는 것과 모르는 것을 구분하는 힘, 메타인지 개념을 활용해 통찰하는 베스트셀러 신간이 나왔다.이 책은 출간 직후 예스24 종합 베스트셀러 1위에 올랐고 연일 올라오는 뜨거운 독자 서평이 호평 일색을 이루고 있다. 차트 매매, 테마주 발굴, 기업 분석 등 저자의 모든 노하우와 매매 기법을 한 권에 압축한 ‘실전형 투자 입문서’이자 드넓은 투자의 세계에서 길을 잃을 때마다 꺼내 읽을 투자 바이블이다. 저자는 주식과 코인에 투자하며 7년간 숱한 실패를 겪었고, 그 과정에서 깨달은 투자 원칙과 태도를 다양한 SNS에 아낌없이 나누었다. 뛰어난 인사이트와 좋은 종목을 발굴하는 투자 관점은 순식간에 입소문을 탔고 10만 명이 넘는 팔로워들의 폭발적인 반응을 이끌어냈다.전 세계 증시가 연일 신고가를 기록하며 뜨거운 장세가 펼쳐지는 지금 다가오는 기회를 잡고 닥쳐올 위기를 대비하기 위해서는 이 책이 반드시 필요하다. 메타인지 투자법은 급변하는 시장의 환경이나 흔들리는 투자자의 심리가 계좌에 영향을 주지 않도록 막아주는 혁신적인 투자법이다. 10단계 메타인지 훈련법과 차트·테마주·투자 지표 분석하는 법을 알려주는 저자의 목소리에 귀를 기울여보자. 스레드 투자 분야 팔로워 1위이자 ‘네이버 프리미엄콘텐츠’ 구독자 최상위 1%를 달성하며 단 한 건도 클레임을 받지 않은 비결은 구독자들의 높은 만족도일 것이다. 무수히 많은 구독자의 계좌를 수익 구간으로 이끌었던 경험과 냉정한 투자의 세계에서 15년간 살아남은 비법을 100% 담았다. 투자의 기초부터 실전 매매까지 두루 다루며 투자하는 태도와 심법을 다루는 파트가 발군이다.어려운 전문용어, 까다로운 경제이론처럼 진입장벽을 높이는 요소를 전부 빼고 바로 실전에 적용할 수 있는 실천적인 내용을 쉽게 풀어낸 것이 가장 큰 장점이다. 술술 읽히지만 내용이 알차고 투자가 어려울 때마다 꺼내 읽으면서 오랫동안 도움을 받을 수 있는 책이다. 차트 읽는 법과 시장을 주도하는 테마주를 찾는 법 등 구체적인 투자법을 알차게 담았다. 각 장마다 ‘플스포의 실전 투자 수업’ 코너를 마련하여 종목 발굴 방법과 매매 타점을 찾는 법을 상세히 안내한다. 테슬라, 팔란티어, 오리엔트정공, SK 등 다양한 주식을 매매했던 저자의 계좌 캡처 사진과 주식 차트를 다수 인용하여 내용의 신뢰성을 높였다.1장 ‘성공적인 투자자는 메타인지가 높다’와 2장 ‘계좌를 지키는 7가지 무기들’은 나 자신을 객관적으로 파악하는 장이다. 투자에서 가장 먼저 해야 할 일은 ‘내가 무엇을 모르는지 아는 것’이다. 손절·익절, 분할 매매, 비중 조절 등 기초적인 계좌 방어 원칙을 다룬다. 나의 투자를 복기할 수 있는 전용 앱도 QR코드로 준비했으니 책에서 배운 내용을 실전에 적용해보길 바란다. 3장 ‘투자자들의 심리가 모두 담긴 차트’부터 5장 ‘국장은 실적주가 아니면 테마주가 답이다’까지는 차트 매매, 기업 분석, 테마주 매매로 주제를 나누어 주식시장을 분석해본다.6장 ‘기법 위에 관점’과 7장 ‘고수로 향하는 마지막 관문’은 돈의 흐름을 읽는 관점을 강조한다. 관점이란 경제신문, 생활 속 아이디어, 테마 분석을 통해 스스로 시장을 해석하는 힘이다. 마지막 장에는 책에 미처 담지 못한 이야기를 들을 수 있는 특별 강의 영상 QR코드를 수록했다. 책을 읽고 지식을 습득하는 데서 끝나지 않고 모든 독자가 실전 매매에서 꾸준한 수익을 올릴 수 있도록 탄탄하게 구성했다. 워런 버핏은 “공개된 정보만으로도 충분히 투자할 수 있다”고 조언한다. 이 책에 담긴 지식과 통찰력이 독자들의 투자 인생을 밝게 비추기를 바란다.남궁훈 한경매거진&북 출판편집자