서울 중림동 인크루트 본사 사옥. 사진=인크루트

HR테크 기업 인크루트가 창립 27주년을 맞았다고 10일 밝혔다.인크루트는 1998년 국내 최초 취업포털 분야를 개척한 데 이어 ‘일과 사람을 연결하는 기회를 제공해 모두가 행복한 세상을 만든다’는 사명으로 채용 시장에 대응할 수 있는 다양한 서비스 및 플랫폼을 선보여 왔다.채용솔루션 기반으로 채용의 전과정을 서비스화한 RPO를 국내에 처음 선보였으며 주요 공공기관 및 기업들이 찾는 대표 서비스로 성장했다.RPO의 성공 경험을 바탕으로 2020년대부터는 채용의 전 과정에 IT를 접목하여 디지털화한 ‘HR테크’를 강화하고 있다. 다양한 리크루팅 소프트웨어를 연결해 ‘인크루트웍스’라는 서비스브랜드로 통합했다.인재 검증을 위한 솔루션에 주목하고 있으며, 올해 인성검사 관련 특허 2건, 게임 기반 역량평가 특허 8건 등록에 성공하면서 전문성과 기술력을 입증했다.국내 최초 기업주문형 긱워커 플랫폼 ‘뉴워커’는 올 한 해도 눈부신 성장세를 이뤘다. 기업들이 더욱 안심하고 긱(초단기 일자리)을 운영할 수 있는 ‘노쇼방지시스템’을 통해 긱워커의 노쇼를 전면 근절했다. 뉴워커가 자체 개발한 노쇼방지시스템은 특허등록에도 성공했다.AI를 접목한 서비스 고도화도 진행 중이다. ‘오퍼박스’는 AI 기반 매칭으로 후보자가 기업에 입사 지원하지 않아도 기업과 헤드헌터 등의 포지션제안을 받는 신규 서비스로 특히 경력직의 이직 및 채용에 이용이 증가하고 있다.신입을 위한 취업 지원에도 AI를 활용 중이다. AI 자소서 첨삭과 함께 입사 지원 준비 전반을 지원하는 서비스도 준비 중이다. 한편, AI 모니터링을 통해 취업포털의 책무인 구직자 보호에도 적극적으로 노력하고 있다.인크루트는 이날 서울 중림동 본사에서 창립 27주년 기념식을 열었다. 또 인크루트 회원들에게 감사한 마음을 전하기 위해 다양한 이벤트도 마련했다.서미영 인크루트 대표는 “창립 27주년을 맞이한 인크루트는 변화하는 채용시장에 대응하기 위해 다양한 기술 확보로 ‘HR테크’를 리드해 나가는 것은 물론, 서비스의 기본에도 더욱 충실할 수 있도록 초심을 유지하겠다”고 말했다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com