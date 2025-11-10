윤석열 전 대통령이 26일 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 특수공무집행방해, 직권남용 권리행사방해 등 혐의 사건 1차 공판에 출석해 있다. 2025.9.26 [사진공동취재단]

윤석열 전 대통령이 12.3 비상계엄 선포 직후 “막상 해보면 별거 아니다. 아무것도 아니”라는 취지의 발언을 했다는 증언이 법정에서 나왔다.10일 송미령 농림축산식품부 장관은 서울중앙지법 형사33부(부장 이진관) 심리로 열린 한덕수 전 국무총리의 내란 우두머리 방조 등 혐의 사건 7차 공판에 증인으로 출석해 이같이 밝혔다.송 장관은 “(윤 전 대통령이 계엄을 선포한 후) 들어오셔서 ‘마실 걸 갖고 오라’는 이야기도 했고 기억에 남는 건 ‘막상 해보면 별 거 아냐. 아무것도 아냐’ 이런 말씀도 하셨다”고 진술했다.이어 윤 전 대통령은 이후 한 전 총리에게 대통령 일정을 대신 소화해 달라는 말과 함께 각 부처 장관들에게 질서 유지, 경제, 안보 등에 대한 당부를 했다고 덧붙였다.그는 또 한 전 총리가 국무위원들에게 “(계엄에) 나도 반대해요”라고 말했다고 증언했다. 송 장관에 따르면 당시 최상목 전 경제부총리가 “50년 공직생활 이렇게 끝내실 건가”라고 강하게 항의하자 한 전 총리가 이같이 답했다고 했다. 다만 윤 전 대통령 앞에서 반대 의견을 밝히지 않았다고 전했다.국무회의 서명과 관련해 송 장관은 “참석했다는 의미의 서명은 괜찮지 않나”라고 말하는 걸 들었다고 증언했다. 다만 “이 말을 한 게 한 전 총리와 이상민 전 행안부 장관 중 누구인지는 분명히 기억나지 않는다”고 했다.송 장관은 또 “이 전 강관이 서명을 여러 차례 권유했다”며 “찬반이 중요한 게 아니라 오늘 모두 모였다는 게 의마가 있다는 말을 들었다”고 밝혔다.법정에서는 송 장관이 대접견실을 나오며 한 전 총리와 대화하는 모습이 담긴 CCTV가 공개됐다. 송 장관은 “서명하기 어려울 듯하다는 말씀을 드렸다. 국민들 삶이 어려운데 이 상황을 어떻게 납득하겠나, 총리께서 저희들을 잘 이끌어 주셔야 한다고 말했다”고 증언했다. 이에 한 총리는 “본인 판단대로 하라”는 취지로 답했다고 한다.송 장관은 대통령실로 이동하는 도중 한 전 총리로부터 국무회의 참석을 독촉하는 전화를 여러 차례 받았다고 말했다. 그는 “오후 9시 37분쯤 한 전 총리가 전화를 걸어 ‘오시고 계시죠?’라고 물었고 도착 예정 시간을 알리자 ‘좀 더 빨리 오시면 안 되냐’라고 서너 차례 말했다”고 했다.비상계엄 선포를 위한 소집이라는 건 현장에 도착해서 알았다고 말했다. 그는 “들어가서 인사했는데 아무도 제 인사를 받지 않고 어색한 분위기 였다”며 “이상민 전 장관에게 귓속말로 무엇 때문에 회의를 하는 거냐고 물었고 이 전 장관이 ‘계엄이라고 두 글자를 말했다”고 증언했다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com