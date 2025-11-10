마곡 핵심 입지 꿰찬 업무시설 ‘뉴브 클라우드힐스’ 눈길

우미건설 컨소시움이 서울시 강서구 마곡동 일원(마곡산업시설구역 D13블록)에 최근 준공을 끝내고 기업체들의 입주가 시작된 ‘뉴브 클라우드힐스’가 주목 받고 있는 이유다.
‘뉴브 클라우드힐스’는 연면적 9만9,651㎡, 지하 4층~지상 11층 규모로, 총 272실의 업무시설 가운데 156실을 분양, 116실을 임대로 공급 중이다. 기업 입장에서는 초기 자본 투입 부담을 줄이는 동시에 향후 자산화에 대한 옵션도 함께 고려할 수 있다. 업무 유형에 최적화된 전용 공간과 함께 공유 오피스, 라운지 등이 배치돼 있어 입주 기업의 업무 효율성과 직원 만족도를 높일 수 있다.
‘뉴브 클라우드힐스’의 강점은 마곡지구 내에서도 △입지 △인프라 △산업 연계성 측면에서 최적의 조건을 두루 갖췄다는 점이다. △주거 △문화시설 △연환경 △컨벤션 등이 공존하기까지 한다.
먼저, 지하철 9호선 양천향교역, 9호선과 공항철도 환승이 가능한 마곡나루역 역세권이며 5호선 발산역 이용도 수월하다. 9호선 이용 시 여의도는 물론 잠실까지 이동이 쉽고, 공항철도를 이용할 경우 공덕, 서울역까지 오갈 수 있다. 김포국제공항, 인천국제공항 접근성도 뛰어나 국내, 해외 출장 및 비즈니스 이동도 자유롭다.
주변에는 LG사이언스파크를 비롯한 대기업 연구개발 거점과 코오롱, DL, 이랜드, 넥센, 롯데, 한국 도레이 등 많은 대기업이 밀집해 있어 기술과 산업 연계성이 뛰어나다.
마곡지구 내 MICE 클러스터의 중심인 코엑스 마곡 르웨스트도 지하철 1정거장 거리로 가까워 입주 기업의 외부 행사 개최, 전시 참가, 비즈니스 네트워킹 등에서 높은 시너지를 도모할 수 있다.
여기에 서울식물원과 습지생태공원 등 쾌적한 자연환경도 가까워 업무와 휴식이 균형을 이루는 자족형 비즈니스 환경을 자랑한다.
또한 업무시설, 판매시설 및 문화시설 등이 갖춰질 가양동 CJ부지 개발(예정), 미래형 교통 허브시설과 컨벤션, R&D 시설 등을 함께 갖춘 김포국제공항 복합개발(예정)까지 추진되고 있어 향후 비즈니스 인프라는 더욱 탄탄하게 발전될 가능성도 높다.
‘뉴브 클라우드힐스’는 다양한 세제 및 금융 혜택도 함께 제공된다. 2025년 12월 31일까지 등기를 완료한 입주기업은 취득세와 재산세를 각각 최대 35%까지 감면받을 수 있고, 벤처기업 인증을 보유한 기업의 경우 최대 5년간 소득세 및 법인세 50%, 취득세 75% 감면 혜택이 적용된다.
또한, 일정 요건 충족 시 중소기업진흥공단, 신용보증재단(일부 지역) 등의 정책금융 기관을 통해 저금리 정책 자금 및 육성 자금을 활용할 수 있어 초기 자금 부담의 최소화가 가능하다.
즉시 입주 가능한 ‘뉴브 클라우드힐스’의 홍보관은 현장 1층에 마련되어 있다.
