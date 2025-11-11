하이퍼아이스, 노마텍 프리미어 힙(Normatec Premier Hips) 국내 출시

글로벌 리커버리 브랜드 하이퍼아이스(Hyperice)가 엉덩이 전용 공기압 테라피 기기인 ‘노마텍 프리미어 힙(Normatec Premier Hips)’을 국내에 정식 출시한다.하이퍼아이스는 미국을 비롯해 전 세계 60개국 이상에서 인정받는 프리미엄 리커버리 브랜드로 마사지건(Hypervolt), 진동 폼롤러(Vyper), 냉·온 마사지기(Contrast), 공기압 마사지기(Normatec) 등 혁신적인 제품을 통해 전 세계 프로 스포츠 구단과 일반 소비자들의 근육 회복과 부상 예방을 지원하고 있다.이번에 출시되는 ‘노마텍 프리미어 힙’은 엉덩이 부위에 특화된 일체형 무선 공기압 마사지 기기로 고강도 운동 후 고관절 주변의 피로 해소와 회복에 도움을 준다.기존 노마텍 시리즈의 과학적인 압박 기술을 그대로 적용했으며 부드럽고 강력한 공기압의 리듬을 통해 깊은 조직까지 마사지가 가능하다.전선이나 복잡한 설치 없이 최대 4시간까지 무선으로 사용 가능한 배터리 내장형 디자인으로 휴대성과 편의성 강화를 통해 집, 헬스장, 야외 등 다양한 장소에서 제약 없이 회복할 수 있도록 설계된 점이 특징이다.또한 두 개의 독립된 공기압 존이 겹침 없이 IT 밴드, 엉덩이, 고관절, 허리 부위를 고르게 커버하여 놓치는 부위 없이 균일한 압박을 제공한다. 제품의 압박강도는 7단계로 조절이 가능하여 운동 후 회복, 허리 긴장 완화, 운동 전 고관절 활성화 등 다양한 상황에 맞는 맞춤형 테라피가 가능하다.특히 이번 모델에는 하이퍼아이스의 독자적인 Pulse Technology가 적용되어 사용자의 신체 반응에 따른 압박 리듬을 더욱 정밀하게 조절해준다.또한 블루투스 연동을 통해 하이퍼아이스 전용 앱과 연결되며 사용자 개별 설정에 따라 압력 강도 및 마사지 패턴을 조절할 수 있어 맞춤형 회복 루틴을 관리할 수 있다.하이퍼아이스의 한국 공식 수입·유통사인 주식회사 이수인터내셔널 관계자는 “노마텍 프리미어 힙은 엉덩이 및 고관절 주변 근육 회복에 최적화된 제품으로 운동선수뿐만 아니라 장시간 앉아 있는 현대의 직장인과 수험생들에게도 큰 도움이 될 것”이라며 “리커버리 루틴의 새로운 기준이 될 것”이라고 전했다.한편 ‘노마텍 프리미어 힙’은 11월 11일부터 하이퍼아이스 공식 판매처(공식 홈페이지, 체험매장, 스마트스토어 등)를 통해 구매 가능하다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com