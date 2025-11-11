특공 경쟁률 86대 1, 생애최초 45가구 모집에 9825명 신청

래미안 트리니원 투시도. 삼성물산 제공

10·15대책 이후 청약을 진행한 ‘래미안 트리니원’이 여전한 반포의 인기를 실감케하고 있다.11일 한국부동산원 청약홈에 따르면 전날 진행된 래미안 트리니원 특별공급 경쟁률은 86대 1을 기록했다. 276가구 모집에 2만3861가구가 신청한 결과다.가장 많은 청약자가 몰린 특별공급은 생애최초로 45가구 모집에 9825건 신청이 접수됐다. 그 다음은 신혼부부로 116가구 모집에 8694명이 신청했다.상대적으로 분양가격이 저렴하고 젊은 수요자가 선호하는 전용면적 59㎡ 타입의 인기가 높았다. 전용 59㎡A 타입은 120가구 모집에 1만3663명이 신청해 113.3대 1 경쟁률을 기록했다.래미안 트리니원은 반포주공1단지 3주구를 재건축해 탄생하는 단지로 총 2091가구 규모이며 조합원분과 임대 등을 제외하고 총 506가구가 청약시장에 나온다. 11일 시작하는 일반공급 물량은 230가구이다.분양가상한제 적용 지역에 위치한 래미안 트리니원 공급가격은 평균 3.3㎡ 당 8484만원이다. 래미안 원베일리 등 인근 새 아파트 시세는 3.3㎡ 당 2억원에 달해 타입에 따라 약 30억원의 시세 차익이 예상된다.그러나 3년 실거주 의무가 있고, 지난 10·15 대책 시행에 따라 대출 규제가 강화되면서 ‘현금 부자’들이 분양을 받을 수 있을 것으로 예상된다. 래미안 트리니원 59㎡ 타입 분양가는 최고 21억3100만원, 84㎡ 타입은 27억4900만원이다.또 이 아파트는 후분양으로 지어져 입주까지 10개월 안에 계약금뿐 아니라 중도금, 잔금을 완납해야 한다. 여기에 10·15대책 발표 이후 강화한 대출규제가 적용돼 시가 15억원 초과 세대에 대해서는 주택담보대출 한도가 4억원, 25억원 초과 세대에 대해서는 2억원으로 제한된다.즉 시세보다 저렴하더라도 현금부자만이 접근할 수 있는 청약 아파트로 분양 전부터 경쟁률과 청약 인원에 관심이 모였다. 이번 특공 경쟁률이 수십대 1을 기록하면서 1순위 청약 역시 흥행할 것으로 예상된다.1순위 청약 자격은 24개월 이상 청약통장을 보유하며 지역별·면적별 예치금을 충족한 세대주에 한하며 10년 재당첨 제한, 3년 전매제한이 적용된다.민보름 기자 brmin@hankyung.com