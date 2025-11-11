한수원 계약 및 공정거래 주요 사안 심의에 참여

이은형 대한건설정책연구원 연구위원

11일 관련 업계에 따르면, 이은형 대한건설정책연구원 연구위원이 이달부터 ‘한국수력원자력(주) 특수계약 심의위원회 외부전문위원’으로 위촉됐다.한수원 특수계약 심의위는 한수원이 체결하는 계약 및 공정거래에 관한 중요 사안 등을 심의하며 구매조달 및 건설분야 전문가로 구성된다.이은형 연구위원은 서울시·부산시·수원시·세종시·제주도 등 주요 시도 지자체에서 건설기술심의위원회 위원을 역임한 바 있다. 충북도청, 안양시, 의왕시, 서울 관내 등 7개 지자체와 자치구에서 건축위원회 위원, 경기도를 비롯해 12개 지역 경관위원회 위원 등 건축ㆍ경관ㆍ도시계획ㆍ교통 관련 분야에서 폭넓게 활동했다.이밖에 ▲충북개발공사 ▲부산도시공사 ▲경기도시공사 ▲강원도개발공사 ▲전남개발공사 ▲시흥도시공사 ▲성남도시개발공사 ▲군포도시공사 ▲한국자산관리공사(캠코) ▲한국철도공사(코레일) ▲국가철도공단(구 한국철도시설공단) ▲한국광해관리공단(현 한국광해광업공단) 등 국가·지방공기업의 투자심의·자문위원직을 다수 맡기도 했다.이 연구위원은 경영, 건축, 국제관계와 문화를 전공했으며 기업경영과 건설산업, 건설·부동산을 함께 다루는 전문인력으로도 평가된다.민보름 기자 brmin@hankyung.com