관세 리스크 탈피…현지시장 공략 거점 마련 ‘초읽기’

셀트리온은 미국 뉴저지주 브랜치버그(Branchburg) 소재 생산시설 인수에 대한 미국 연방거래위원회 사전신고사무국(PNO)의 기업결합 심사 절차를 마쳤다고 11일 밝혔다.이 생산시설은 글로벌 빅파마인 미국 제약기업 일라이 릴리(Eli Lilly, 이하 릴리)가 보유한 곳으로 이번 심사절차가 종료됨에 따라 셀트리온이 릴리와 9월 체결한 인수 본계약이 연내 순조롭게 마무리될 전망이다.셀트리온은 앞서 지난달 10월 31일(현지 시간) 아일랜드 정부 기관의 기업결합 심사 승인에 이어 이번 미국 기업결합 심사를 완료하면서 공장 인수를 위한 규제기관의 필수 절차를 모두 마쳤다. 두 건의 기업결합 심사는 기업 간 자산을 결합하는 과정에서 시장경쟁을 저해할 우려가 있는지 등을 각국에서 판단하는 절차다.브랜치버그 생산시설은 약 4만 5천 평 부지의 대규모 캠퍼스로, 셀트리온은 인수 이후 약 1만 1천 평 규모의 유휴 부지에 최소 7천억원 이상을 추가 투자해 인천 송도 2공장의 1.5배 수준으로 생산 캐파 증설에 즉시 착수할 예정이다.회사는 딜 클로징과 동시에 업무영역별 실무 파견자들을 집중 투입해 PMI(인수 후 통합) 작업에 박차를 가한다는 방침이다. 기존 현지 직원들이 변화에 빠르게 적응할 수 있도록 현지 특성을 고려한 맞춤형 지원도 진행한다.셀트리온은 이번 미국 공장 인수를 통해 관세 리스크를 탈피하고 생산 거점 다변화, 미국 내 위탁생산(CMO) 사업 기회 확대라는 전략적 이점을 동시에 확보할 것으로 기대하고 있다.미국 내 CMO 사업은 브랜치버그 생산 시설을 중심으로 적극 전개할 방침이다. 향후 미국 내 CMO 수요가 꾸준히 증가할 것으로 예상되는 만큼, 셀트리온의 오랜 바이오의약품 개발 및 생산 경험과 자체 축적해 온 신약 CMO 등 트랙 레코드(Track record)를 살려 향후 CMO 고객 유치에도 적극 나설 계획이다.셀트리온 관계자는 “미국 생산시설 인수를 위한 모든 기업결합 심사 절차를 완료하며 셀트리온의 글로벌 시장 공략 가속화 발판을 마련했다”며 “글로벌 의약품 생산·공급 경쟁력 강화를 통해 회사의 성장을 가속화하고 주주가치 제고에 기여할 것”이라고 강조했다.민보름 기자 brmin@hankyung.com